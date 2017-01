Laudes du 1er janvier :

https://www.youtube.com/watch?v=ZSEnq1nhY-o

Aujourd'hui dans notre monde, le Verbe est né

Pour parler du Père aux hommes qu'Il a tant aimés

Et le ciel nous apprend le grand mystère :

Gloire à Dieu et paix sur terre, alleluia !



Aujourd'hui dans nos ténèbres le Christ a lui

Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit

Et le ciel nous apprend le grand mystère :

Gloire à Dieu et paix sur terre, alleluia !

Aujourd'hui dans notre mort a paru la vie

Pour changer les coeurs des hommes qui sont endurcis

Et l'amour est plus fort que nos misères :



Gloire à Dieu et paix sur terre, alleluia !



Aujourd'hui dans notre chair est entré Jésus

Pour unir en Lui les hommes qui l'ont attendu

Et Marie à genoux, l'offre à son Père :



Gloire à Dieu et paix sur terre, alleluia !