Macron, l'homme qui aura tout raté

Enfermé dans le déni. Le banquier égaré en politique se sera trompé sur à peu près tout. Mais est-il capable de s'en rendre compte ? Petites réflexions avant le second tour :

Stade zéro de la politique : autocertifiés "républicains" depuis 48 heures, presque tous les partis se liguent contre un seul (dénoncé comme "illibéral") : le RN et ses appuis. Mais entre macronistes euro-globish et poststaliniens du PCF, quoi de commun ? Rien. Entre EELV-Les Écologistes et Renaissance lié à la FNSEA, quoi de partageable ? Rien non plus. Quant à LFI, poids lourd de l'alliance de gauche, il accepte les voix des vestiges de la Macronie – mais refusera toute coopération avec eux ensuite ! Si Emmanuel Macron rêvait de trôner sur une "Assemblée plurielle" qui serait le stade suprême de l'En-même-temps, c'est raté. Comme est ratée toute l'opération estivale (dissolution-législatives-J.O.) que le président avait imaginée pour "clarifier", c'est-à-dire reprendre le dessus et finir en beauté son mandat. Sans jouer aux pronostics, il est clair que l'antibardellisme ne sera pas un ciment durable entre des partis qui se détestent. Clair aussi que la minorité macroniste sera peu de choses et ne "coordonnera" rien, si tel est le rêve présidentiel...

Macron a totalement manqué son coup. Qu'est-ce que ça prouve ? Qu'il est inapte, par nature, à la vie politique. Dépourvu de sens du terrain, de sens du moment et de sens de l'opinion populaire, ce financier n'avait gagné en 2017 que par défaut et n'a tenu jusqu'à présent que par son statut élyséen, qui lui permet de croire que les discours sont plus forts que les réalités. Cette illusion l'a mené à la folie de dissoudre en juin dans la foulée d'une défaite, sans attendre l'automne, et de projeter ainsi les Français – déjà très mécontents – dans un grand n'importe-quoi. A quoi cela aboutira-t-il ? Sans doute à une Assemblée encore plus chaotique ; à un re-gouvernement par 49.3 qui chauffera au rouge les colères sociales : et à une re-dissolution dans un an, d'où le RN sortira cette fois avec la majorité absolue. Ce sera l'échec final de l'homme qui se croyait infaillible.