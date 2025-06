Soyons attentifs à ce qu'explique le pape Léon XIV

Il se présente sous le parrainage de Léon XIII et dans la série Jean-Paul II/ Benoît XVI/ François. Mais il a affaire au monde de 2025, déboussolé et de plus en plus angoissé. Et il lui parle avec nuances et solidité :

Le 17 mai, Léon XIV parlait à la fondation Centesimus Annus (du nom de la grande encyclique sociale de Jean-Paul II) : “Déjà le pape Léon XIII — qui a vécu à une époque de transformations historiques majeures et bouleversantes — s’était donné pour objectif de contribuer à la paix en stimulant le dialogue social entre le capital et le travail, entre les technologies et l’intelligence humaine, entre les différentes cultures politiques, entre les nations. Le pape François a évoqué la gravité de la conjoncture historique que nous traversons, où convergent les guerres, les changements climatiques, les inégalités croissantes, les migrations forcées et celles repoussées, la pauvreté stigmatisée, les innovations technologiques de rupture, la précarité du travail et des droits. Face à de tels enjeux, la doctrine sociale de l’Eglise est appelée à fournir des clés de lecture permettant d’établir un dialogue entre la science et la conscience…”

C’est un fait : le mot “doctrine” fait peur. Il semble dire ‘fermeture d’esprit’. Mais c’est radicalement inexact dans le cas de la doctrine sociale de l’Église, explique Léon XIV. “Pour la sensibilité de nombre de nos contemporains, dit-il, les mots ‘dialogue’ et ‘doctrine’ paraissent opposés, incompatibles. Et cette approche nous donne le sentiment qu’une doctrine fait manquer de liberté pour réfléchir, remettre en question, chercher des alternatives. Il est donc urgent de montrer, à travers la doctrine sociale de l’Eglise, qu’il existe un autre sens — prometteur — au mot ‘doctrine’ : un sens sans lequel même le dialogue devient vide. Ses synonymes peuvent être 'science' ou 'savoir'. Ainsi comprise, une doctrine est le fruit d’une recherche, et donc d’hypothèses, de voix diverses, d’avancées et d’échecs, à travers lesquels elle tente de transmettre un savoir fiable, structuré, sur un sujet donné. Ainsi, une doctrine n’équivaut pas à une ‘opinion’, mais devient un chemin commun, choral et même interdisciplinaire vers la vérité.”

Sa conclusion : “Il existe aujourd’hui un besoin généralisé de justice, une demande de paternité et de maternité, un profond désir de spiritualité, surtout chez les jeunes et les marginalisés, qui ne trouvent pas toujours de moyens efficaces pour s’exprimer. Il existe une attente croissante envers la doctrine sociale de l’Église : attente à laquelle nous devons répondre.”

Cette allocution est significative. Elle donne un premier aperçu du style du pape Prevost : rigoureux, nuancé, à l’écoute. Révélateur est le fait que l’une de ses premières prises de paroles pontificales traite du problème de la doctrine. C'est un sujet à quiproquos. Le pape l'aborde sans rien céder au subjectivisme actuel. Mais il le fait en centrant la mission de la doctrine sociale sur les réponses à porter aux “besoins”, aux “désirs” et aux “attentes” d’aujourd’hui. Et il rappelle que la doctrine sociale catholique n’est pas un programme a priori* mais une recherche évolutive, un chantier permanent adapté à l’époque, et visant à proposer à tous une plateforme commune sur la base de la condition humaine partagée. Soyons attentifs à la sagesse de Léon XIV.

_____________

* Comme le voudraient ceux qui confondent catholicisme et clanisme ultra (deux attitudes opposées).