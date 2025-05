La liturgie des conclaves fascine l'Occident déspiritualisé

Les médias prédisaient un conclave difficile et long. Il a été rapide... et il a choisi en 24 heures celui que les "vaticanistes" n'avaient pas vu venir. De quoi réfléchir :



Habemus papam ! Léon XIV, élu en 24 heures, est évidemment l’homme dont l’Église et le monde ont besoin en ce moment. Les médias pariaient pour un conclave long et difficile, divisé entre des “conservateurs” et des “progressistes” ; le conclave a été rapide et facile. Ce qui montre deux choses :

1. la division entre “conservateurs” et “progressistes” est essentielle dans l’esprit des journalistes, mais pas dans l’esprit des cardinaux ; 2. les conclaves sont une liturgie sous l’invocation de l’Esprit Saint, dont le fruit est le dépassement des clivages pour laisser prévaloir le bien commun.

Comme nous le disions avant ce conclave, l’élection d’un pape n’a rien à voir avec l’élection d’un président. Élire un pape n’est pas choisir un parti contre un autre*. Pour élire un pape il n’y a pas de campagne électorale. Les cardinaux ne se font pas concurrence : ils analysent ensemble les besoins de l’Église et du monde, et ensuite ils choisissent celui d’entre eux qui répond le mieux aux besoins par son profil humain, irrigué par sa spiritualité.

C’est pour cela que notre monde occidental, desséché spirituellement, regarde avec fascination la liturgie des conclaves : cette opération électorale unique en son genre, propre à la plus vieille institution du monde (l’Église catholique) ; une institution qui malgré son âge bimillénaire fonctionne parfois vite et bien – mieux en tout cas que nos démocraties occidentales bien plus récentes mais déjà fatiguées. Gaudium magnum !

* C'est applicable aussi à la synodalité, souligne Marie-Laetitia Calmeyn dans la lettre de la Nouvelle Revue théologique : "Le Synode sur la synodalité a ouvert un bel espace de travail pour continuer de réfléchir à la mission de chaque baptisé. Plus que d’une question de réforme des structures, il s’agit encore de redécouvrir le mystère d’engendrement inhérent à la mission et à la tradition de l’Église. Il faut, en effet, éviter de donner des 'rôles' en suivant des modèles extrinsèques, politiquement ou sociologiquement équilibrés, au risque de faire valoir des jeux de pouvoirs incompatibles avec l’évangile. La mission du pape comme celle de chacun d’entre nous ne peut être que l’expression d’une communion croissante. Car elle ne se comprend qu’à la lumière du mystère de l’Église, de cet Amour de Dieu qui rejoint chacun et nous révèle le chemin de conversion à vivre."