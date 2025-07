Pression pour dresser Léon XIV contre feu François

Une page entière de désinformation dans Le Figaro du 16 juillet. Sujet ? "le dossier traditionaliste", évidemment :

"Je ne dis pas que le pape François a menti. Mais ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que les raisons qu'il a données pour publier 'Traditionis Custodes' ne correspondent pas au rapport officiel de la congrégation pour la Doctrine de la foi sur son enquête auprès des évêques..." Signé "Diane Montagna, journaliste américaine". Cette affirmation est le pivot – en gras et en couleur – d'une page entière du Figaro d'hier. Cette page monte en épingle l'offensive que le lobby intégriste transatlantique (moins de 1% du catholicisme mondial) lance sur le nouveau pape en haine de son prédécesseur ; haine que le quotidien du bon bourgeois a exprimée avec constance durant le pontificat bergoglien, et qui continue, de façon un peu sinistre, alors que le pape argentin repose à Sainte-Marie-Majeure.

Le but de l'opération est de pousser Léon XIV à défaire l'acte d'autorité infligé par François au clergé traditionaliste. Et la journaliste Montagna est à la fois juge et partie.

Chroniqueuse du pieux site européen Aleteia mais aussi de la télévision catho-trumpiste américaine EWTN, Diane Montagna est liée à l'intégrisme occidental. Elle collabore au National Catholic Register américain, elle a publié avec l'hyper-ultra Mgr Schneider (1) un livre-manifeste soutenu par les réseaux intégristes français ; ce n'est pas une égérie du journalisme objectif. On peut donc se demander ce que vaut son accusation contre feu François. Cette accusation consiste à monter en épingle une "fuite" du Vatican selon laquelle un certain document attesterait que tout allait bien, il y a quatre ans, entre les diocèses et les communautés "attachées au missel de 1962". Quel document, quelles communautés, quels diocèses ? Le Figaro ne le dit pas. Il saute directement dans l'accusation contre le pape. Selon Diane Montagna, écrit-il, François aurait écarté ce document – "donc" toute enquête auprès des épiscopats – pour pouvoir foudroyer les pauvres traditionalistes avec son décret de 2021. Ce décret constituerait donc un "mensonge", une infamie envers les traditionalistes qui sont de si braves gens : voilà ce que laisse entendre le bluff signé Montagna.

Adoptant ce bluff comme il avait adopté en 2018 le libelle anti-François signé par l'ex-nonce Vigano (excommunié pour schisme en 2024), Le Figaro en tire une page entière : sur un ton faussement neutre, il met en exergue l'accusation de mensonge, et raconte l'affaire de Traditionis custodes comme s'il ne s'agissait que du droit au missel latin de 1962. En réalité, ce que le pape a visé en 2021 était le détournement, par une grande part du clergé traditionaliste, des facilités accordées à la "messe en latin". Loin de déférer au voeu de Benoît XVI, qui aurait voulu la coopération et l'enrichissement réciproque des deux formes du rite et des deux groupes de fidèles, ce clergé entretient ses ouailles dans le mépris de la messe catholique ordinaire. Pire : une partie de ce clergé refuse même de concélébrer une fois par an, à la messe chrismale avec l'évêque du lieu ! C'est un fait avéré. Et une atteinte grave à l'unité sacramentelle de l'Eglise... Mais de cela Mme Montagna et ses réseaux médiatiques, dont Le Figaro, ne disent évidemment pas un mot.

Pas plus qu'ils n'évoquent ce qu'est en réalité le si médiatique "courant traditionaliste". Il ne repose pas sur une base spirituelle mais sur un micro-milieu sociologique : la version catho des multiples vertiges identitaires (2) actuels – avec, en France comme aux Etats-Unis, une forte coloration libérale conservatrice (3). Autrement dit, la religion-étendard n'est que l'ornement de ce courant, dont le centre de gravité se situe plutôt du côté de "valeurs" séculières. Si mensonge il y a, c'est dans cette exploitation du sacré par le profane qu'il faudrait le chercher – n'en déplaise au Figaro.

PS / Je ne nie pas le cas personnel de fidèles qui trouvent un chemin de piété dans les formes du dix-neuvième siècle (ce à quoi se réduit souvent le traditionalisme : cf. ses cantiques en français) ; je souligne simplement le rôle déterminant du milieu sociologique, visible par exemple au pèlerinage de Chartres.

__________

(1) Toujours évêque auxiliaire (?) du Kazakhstan où Rome l'a expédié, Mgr Schneider sillonne plutôt le monde atlantique pour y diffuser son allergie aux pontificats "conciliaires".

(2) Identitaires au sens sociologique large (qui englobe tout et son contraire y compris le woke). Non au sens médiatique, qui fait de ce mot un synonyme d'hitlérisme.

(3) La notion de libéralisme conservateur est un oxymore, la caractéristique du libéralisme étant de tout déstabiliser y compris ce que les conservateurs voudraient... conserver ! Évidence sans doute trop subtile pour les électeurs de MM. Retailleau et/ou Bardella.