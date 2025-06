La société du non-sens (2) : ravages et impunité

Les raves, symptôme irresponsable du "processus de décivilisation" ?

Les rave-parties en pleins champs saccagent les campagnes françaises. Dans le Lot, par exemple, les élus locaux et les syndicats paysans viennent de publier le bilan de la rave qui a rassemblé, du 7 au 11 mai, plus de dix mille "teufeurs" sur 80 hectares d'un élevage de brebis : scènes musicales, tentes, camping-cars, 800 mètres de commerces sauvages y compris (forcément) le deal lié à toute rave. Centaines de mètres de clôtures arrachées. Chemins défoncés par les semi-remorques de sono. Sols piétinés et souillés de tous les déchets possibles. "Et végétation massacrée", soulignent les paysans... Une dévastation pour le milieu rural entretenu avec soin par le pastoralisme et l'agriculture.

Ce processus ravageur se reproduit lors de chaque rave, un peu partout dans l'Hexagone. Ainsi dans l’Hérault, huit jours après l’affaire du Lot.

La connivence des pouvoirs publics est frappante : plutôt que de faire respecter la propriété paysanne et les lois anti-drogue, la gendarmerie ne s'occupe que d'"aider" les consommateurs illicites que les médias parisiens nomment improprement "fêtards". Pourquoi improprement ? Parce que le mot fête ne coïncide pas avec la rave qui est un solipsisme collectif, une fusion triste, purée de zombies agglutinés autour du "gros son" décérébrant, sans lien avec de véritables groupes sociaux. Le système économique dissout les communautés humaines en foules d'individus, qu'il coagule ensuite sur des rassemblements artificiels ; s'y ajoute le mépris des urbains envers le monde rural, et l'enfermement psychique dans l'idée que "tout est dû" à l'individu. Quitte à lui permettre de saccager ces coins de campagne avec l'aide des forces de l'ordre. Il est permis de voir dans tout ça l'un des symptômes de ce que Norbert Elias appelle dé-civilisation : la régression dans la capacité des individus à contrôler leurs pulsions. Pour éviter ce processus destructeur, affirme Nathalie Heinich*, "il faut recourir à la contrainte externe par l'interdit et par la loi". Mais la classe politique n'est plus en état de comprendre cela.

__________

* Penser contre son camp - Itinéraire politique d'une intellectuelle de gauche (Témoins Gallimard 2025).