Mort du pape : les commentateurs ignorent-ils le rayonnement spirituel de son pontificat de douze années ?

Le pape est mort. La planète catholique prie pour lui. Depuis lundi matin, déferlement de commentaires médiatiques... Ils sont généralement honnêtes, rarement hostiles (*), mais la plupart des intervenants – sauf les évêques et prêtres invités – font l’impasse sur l’essentiel : le rayonnement spirituel de François. Ses catéchèses et ses encycliques, les journalistes et les “experts” semblent ne pas les avoir lues. Ils ont entendu parler de Laudato Si’ (2015) mais parce que c’est la seule encyclique dont les journaux aient parlé. Ils n’y voient donc qu’un document séculier, version écologiste et anti-néolibérale. Aucun homme de médias, aucun “professeur à Sciences Po” (ni même au Collège de France) n’a l’air de savoir que Laudato Si’ fonde son écologie chrétienne dans un profond enseignement christologique. Ni que le pape François a contribué au renouveau de la théologie avec d’autres encycliques aussi : Lumen fidei (2013) sur les fondements de la foi, Fratelli tutti (2020) sur la charité sociale et politique, Dilexit nos (2024) sur “l’amour humain et divin du coeur de Jésus-Christ”… Aucun de ces commentateurs ne sait ce que le pape, pendant douze ans, a enseigné dans ses audiences hebdomadaires et ses homélies quoti-diennes. Cette ignorance ne les gêne visiblement pas. Au fond, ils ne veulent voir l’Église que sous un seul angle : savoir si elle va (enfin) se soumettre aux “valeurs de la société actuelle”. C’était déjà le seul angle sous lequel France-soir, il y a plus de soixante ans, voulait voir le concile Vatican II (1962-1965) ! Malgré l’arrivée de l’intelligence artificielle, dans certains domaines les médias ne se renouvellent pas.

(*) Deux cas de haine sectaire à la radio : Philippe de Villiers (ses âneries sur le“pape woke”), et Vincent Hervouët à Europe1 lundi et mardi matins, avec des lacunes d’information surprenantes de la part d’un connaisseur.