Demander le baptême est l'inverse d'un "repli identitaire"

C’est un événement qui rend perplexes les sociologues et les journalistes. Plus de 17 800 catéchumènes vont recevoir le baptême lors de la Vigile pascale en 2025 : 10 384 adultes et plus de 7 400 adolescents...

Les baptêmes sont en hausse de 45% en un an pour les adultes, et de 33% en un an pour les adolescents. Le nombre de catéchumènes a doublé dans 13 diocèses, par exemple Clermont-Ferrand, Lyon, Montpellier ou Toulouse. Le phénomène, avait commencé l’an dernier. Son ampleur soudaine en 2025, époque où le catholicisme n’est pas bien vu de la société (c’est le moins qu’on puisse dire), étonne les médias. Ils s’interrogent sur le profil de ces catéchumènes inattendus. Plus de 42 % sont "des 18-25 ans". Ajoutés aux 15-18 ans, ces jeunes constituent ainsi le noyau principal des catéchumènes. La proportion d'étudiants augmente (27%). Les ouvriers, techniciens et employés restent majoritaires (36%) ; 74% des catéchumènes vivent en zone urbaine, 26% en zone rurale.

De quels milieux spirituels viennent-ils ? Pour la majorité (52%), de familles d’origine chrétienne (52%) mais leurs parents s’étaient éloignés de la pratique religieuse : "Ces catéchumènes n’ont pas été baptisés bébé ; ils se saisissent aujourd’hui d’une culture familiale découverte auprès des grands-parents", indique la Conférence épiscopale.

18 % des catéchumènes se déclarent sans tradition religieuse, comme la grande majorité de la population française actuelle. Qu’ils entrent aujourd’hui dans l’Église catholique est un signe qui mérite réflexion.

Comment expliquer une telle hausse du nombre de jeunes Français devenant catholiques, alors que les médias annoncent régulièrement le déclin, voire la disparition de l’Église dans l’Hexagone ? Leur conversion est un travail spirituel intime, propre à chacun de ces convertis. Selon les auteurs du rapport de la CEF, "tous les catéchumènes parlent d’un cheminement, d’une expérience personnelle… C’est une rencontre intime avec le Christ."

Il ne s’agit donc pas d’un “repli identitaire”(*), formule rituelle des commentateurs pour déprécier les signes de renouveau chrétien. L’identité fondamentale du chrétien, c’est la personne du Christ. Et le Christ appelle ses disciples à bien autre chose qu’à un “repli” ! Il les appelle à se mettre en marche.

Bonne Semaine Sainte à toutes et tous !

__________

(*) Il s’agit encore moins d’une adhésion à une “contre-culture”, quoi qu’en pense la chroniqueuse d’Europe 1 affirmant l’autre jour qu’une part de ces catéchumènes “rejoint le catholicisme par goût pour la Réaction et les valeurs masculines”. Si la journaliste voit du “masculinisme” et du "réactionnaire" dans l’Evangile, qu’elle nous indique les passages ! Confondre foi chrétienne et opinion partisane est un abus ; et si cette opinion partisane est justement celle avec laquelle les cathophobes veulent eux aussi confondre le catholicisme, Europe 1 leur a fait un cadeau.