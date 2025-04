Jean-Marie Salamito (de face) et Rod Dreher Entretien entre l’essayiste américain Rod Dreher (ex-catholique) et le Français Jean-Marie Salamito, professeur d’histoire du christianisme antique à la Sorbonne :

Comme le faisait remarquer Mgr de Moulins-Beaufort le 2 avril en quittant ses fonctions de président des évêques français, il y a divers courants au sein du catholicisme. Leur coexistence n’est pas facile. Témoin l’entretien, dans Famille chrétienne du 5 avril, entre l’essayiste américain Rod Dreher (passé du protestantisme au catholicisme puis à l’orthodoxie) et l'universitaire français Jean-Marie Salamito, professeur d’histoire du christianisme antique à la Sorbonne (1).

Rod Dreher est un supporter de Donald Trump et un ami personnel du vice-président des Etats-Unis JD Vance. Il appartient au courant américain qui se proclame chrétien mais réduit de facto le christianisme à n’être qu’une composante du courant politique dit “conservateur” : une “contre-culture”, selon eux, opposée à la culture dominante.

Le Pr Salamito réfute cette réduction du religieux au politico-culturel : “Le christianisme n’a pas besoin d’être une ‘contre-culture’, parce qu’il est primordial. Il ne se définit pas ‘contre’ : il renvoie à l’origine du monde, il s’appuie sur le Créateur, il porte un message positif, une annonce du Salut pour tous les peuples. Nous n’avons pas à construire une culture : nous avons à être chrétiens. En étant chrétiens chacun dans une nation, nous enrichirons sa culture et nous rendrons sa société plus juste. C’est ce que les chrétiens ont toujours fait.”

Réponse – très américaine – de Rod Dreher : “Qu’il soit majoritaire ou minoritaire, le christianisme est vrai, mais une majorité des personnes vivant en Occident ont perdu leur capacité de percevoir cette réalité. Aux États-Unis, si l’on s’oppose publiquement à la théorie du genre ou à la révolution sexuelle, cela suscite la haine de nombreux contemporains et nous met en porte-à-faux avec le monde…”

A quoi le Pr Salamito répond : “Nous devons assumer nos convictions ; mais plutôt que de chercher à construire une culture avant de nous autoriser nous-mêmes à parler de Dieu, adoptons une démarche kérygmatique : annonçons explicitement le Christ. Et, peu à peu, de nouvelles cultures pourront fleurir, enrichies et bonifiées par le christianisme.”

Rod Dreher persiste et politise le débat : “Cela ne tient pas compte des réalités du monde contemporain. Qu’est-ce que cela veut dire, annoncer le Christ ? Certains, dans l’Église, disent qu’annoncer le Christ signifie accueillir tous les migrants…”

Le Pr Salamito ne le suit pas sur ce terrain et maintient la priorité de l’annonce évangélique : “Je parle de démarche kérygmatique, pas de morale. La foi précède et fonde la morale. Les chrétiens doivent avant tout annoncer le Christ. En France, vous pouvez parler de tout, sauf de Dieu. Donc l’enjeu primordial, pour nous chrétiens, est de partager avec les autres l’expérience de Dieu ! C’est à partir des exigences chrétiennes que l’on résoudra, au jour le jour, tous les problèmes sociaux.”

Réplique de Rod Dreher : “ Mais ce n’est pas incarné…”

Pas d’accord du tout, le Pr Salamito lui répond : “ Si nous allons vers le Saint-Sacrement, c’est tout ce qu’il y a de plus incarné. Si nous aimons le Christ et suivons ses commandements (Jean 14,15), si nous aimons activement tous les êtres humains en Dieu, c’est incarné….”

Tout est dit..

___________

(1) Le Pr Salamito a publié : Les virtuoses et la multitude, aspects sociaux de la controverse entre Augustin et les pélagiens (éd. Jérôme Millon, 2006) – Les chevaliers de l’Apocalypse, réponse à MM. Prieur et Mordillat (Desclée de Brouwer, 2009) – Premiers écrits chrétiens (Gallimard-Pléiade, 2016) – Monsieur Onfray au pays des mythes, réponses sur Jésus et le christianisme (Salvator, 2017) – Travailleuses, travailleurs ! Les Pères de l'Eglise et l'économie (Salvator, 2023).