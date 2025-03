La grrandiose polémique de 'La Belle et la Bête'

Parlons d’une polémique. Celle-là pour une fois pose un vrai problème : il s’agit de savoir si le ministère de l’Education nationale a encore le droit de dire ce qui convient ou non aux écoliers de CM2, ou s’il doit s’incliner devant l’alliance des intérêts personnels et d’une idéologie politique. Ci-dessus, vignette publicitaire pour le livre, avec du venin contre la numéro 2 du ministère :



Résumons les faits. Tous les ans, l’Education nationale offre aux élèves de CM2 un livre éducatif pour leurs vacances d’été, afin de leur donner le goût de la lecture. Cette année le titre retenu était La Belle et la Bête, célèbre conte du XVIIIe siècle. Pourquoi pas ? C’est un joli texte, c’était une bonne idée. La mauvaise idée fut de confier l’illustration du livre à un dessinateur politiquement engagé, dont les images brutales et grinçantes conviennent mal à l’éducation culturelle d’écoliers de dix ou onze ans. Caroline Pascal, numéro 2 du ministère, constate que de tels dessins (je la cite) “ne permettent pas une lecture à domicile, en famille et sans l’accompagnement de professeurs”.

Par ailleurs, les dessins en question n’illustrent pas vraiment le conte du XVIIIe siècle. Ils le détournent, en montrant des scènes modernes liées aux campagnes d’opinion de la société actuelle : accusations contre les pères, accusations contre la police, problèmes de l’immigration, etc. Le travail du dessinateur est-il loyal envers son contrat avec l’Education nationale ? Le ministère, par décision de Caroline Pascal, annule le contrat. Le livre de vacances pour les écoliers sera L’Odyssée d’Homère.

Aussitôt, indignation du dessinateur, qui veut assigner le ministère en justice et crie à la “censure”. Beaucoup de commentateurs le soutiennent. C’est un grand tapage médiatique. Ce tapage revient à refuser à l’Education nationale le droit de faire son métier, c’est-à-dire d’éduquer. Si les éducateurs ne peuvent plus dire ce qui convient ou pas à l’apprentissage de la littérature par les écoliers, et si la gloriole d’un dessinateur-polémiste passe avant le fonctionnement des écoles publiques, c’est un symptôme du déboussolage de notre société. Dans un communiqué, le ministère en est réduit à se disculper (dit-il) “de toute censure” !

Mais il tient bon sur l’essentiel : les dessins proposés abordaient des thématiques non adaptées aux élèves de cet âge ; “ils étaient visiblement destinés à un public plus mature, apte à saisir l'ironie et le second degré de l'illustrateur ”, ajoutent avec diplomatie les services de la rue de Grenelle.

Cela dit, les dessins refusés par la numéro 2 du ministère avaient été approuvés par la numéro 1, puisque Mme Borne en personne avait rédigé une préface au livre – ce qui n’étonnera personne, Mme 49-3 entreprenant actuellement de retourner à gauche... On peut néanmoins craindre une certaine tension entre les deux plus hautes responsables de l’Education nationale. Décidément la France officielle manque de points de repères partagés.