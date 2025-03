LES VA-T-EN-GUERRE DE L'ELYSÉE ET DES MÉDIAS

Les guerres modernes sont précédées par des campagnes psychologiques de masse présentant la catastrophe comme un horizon normal. Selon le pape, le monde actuel est dans une de ces campagnes psychologiques :

Comme le répète le pape François, on est en train de nous habituer à croire qu’il faut marcher vers la guerre (et même la guerre nucléaire). C’est pourtant loin d’être évident. Et pour les catholiques, c’est un problème qui exige de se référer à ce qu’en disent les papes. Pie XII : « Quand la mise en œuvre des moyens guerriers entraîne une extension telle du mal qu’il échappe entièrement au contrôle de l’homme, son utilisation doit être rejetée entièrement comme immorale. Il ne s’agit plus de la défense contre l’injustice et la sauvegarde des possessions légitimes mais de l’annihilation pure et simple de toute vie humaine à l’intérieur d’un rayon d’action. Cela n’est permis à aucun titre. » Ou Jean-Paul II : « Il est des pratiques qui atteignent un degré particulièrement inhumain lorsque des populations entières sont victimes d’armes nucléaires, chimiques et biologiques, que la conscience internationale réprouve. »

Jean-Paul II, justement, n’a cessé de s’opposer aux guerres occidentales durant son pontificat. Plusieurs dizaines d’interventions contre la guerre du Golfe ! Contre l’invasion de l’Irak, en 2003, il déclare notamment : « La guerre n’est jamais une bonne solution, c’est toujours un échec de l’humanité, une aventure sans retour ». En 1999, face aux bombardements de la Serbie par l’Otan, Jean-Paul II avait fait les déclarations les plus dures que l’on ait entendues sur la scène internationale.

Le bilan politique et humain de toutes ces guerres s’est montré négatif. Voire désastreux. Ce n’est pas surprenant si l’on se réfère au Catéchisme de l’Église catholique publié sous Jean-Paul II par le cardinal Ratzinger, futur Benoit XVI. Au paragraphe 2309, le Catéchisme étudie le problème de ce qu’on appelle « légitime défense » (toutes les guerres invoquent la légitime défense). Mais pour qu’il y ait réellement légitime défense selon l’Église catholique, il faut plusieurs conditions, dont celles-ci : 1. « Que soient réunies les conditions sérieuses de succès », 2. « Que l’emploi des armes n’entraîne pas des maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer ». Réfléchissons sur ces deux points quand nous entendons les journalistes parisiens prôner impatiemment la guerre (du moment qu’elle serait faite à la Russie). Repensons en particulier à la constitution Gaudium et Spes du concile Vatican II : « Tout acte de guerre qui tend indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions avec leurs habitants, est un crime contre Dieu et contre l’homme. Ce crime doit être condamné fermement et sans hésitation ».

Des centaines de lettres déferlent au palais de l’Elysée : entendant nos officiels affirmer que la France va être attaquée par la première puissance nucléaire du monde (danger d’autant plus effrayant que rien ne le prouve), des centaines de Français angoissés voudraient qu’on les rassure. On les comprend ! Dès qu’ils allument la radio ou la télévision, ils entendent sonner le clairon et se demandent si c’est sérieux, ou si c’est de la manipulation politique. Les guerres modernes sont toujours précédées par des campagnes psychologiques de masse pour mettre les peuples en condition d’accepter la catastrophe. Selon le pape, le monde actuel est précisément dans une de ces campagnes psychologiques. François dénonce cela avec force ; deux de ses encycliques exhortent les catholiques à rejeter cette mise en condition.

> Même sujet, à lire dans ce blog : ma note du 07/06/2024