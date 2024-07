Aveuglement général de la classe politique

Pieter Bruegel l'Ancien, la Parabole des aveugles Le retour du parlementarisme n'enivre que les médias. Quant aux partis, aveugles aux vraies menaces de fond, ils ignorent tous le sujet le plus grave :

Dans la cacophonie de la politique française, on entend trois sortes de discours. Le premier est paraît-il le plus urgent, c’est le discours des combinaisons entre partis : spectacle “désastreux” selon M. Macron (qui l’a pourtant provoqué par caprice). Le deuxième discours est formé par les programmes des partis ou ce qui en tient lieu : celui-là aussi est assez futile, on sait ce que valent les promesses. Le troisième discours est de loin le plus révélateur – et il est plus ou moins partagé par tous les partis, parce que le label de modernité en dépend. C’est celui des “valeurs du XXIe siècle”. On entend ces “valeurs” dans les harangues de Mélenchon, dans les causeries de Glucksmann et dans la prétendance d'Olivier Faure, ectoplasme se sentant pousser des ailes. On entend aussi ces “valeurs” dans le camp des ex-macronistes, et chez M. Macron personnellement. En tendant l‘oreille, on entend même un écho de ces valeurs chez les d’autres, plus inattendus : ceux qui ne vont pas jusqu’à les professer s’abstiennent au moins de les critiquer... De gauche à droite leur règne est intégral.

Le premier à annoncer (joyeusement) les “valeurs du XXIe siècle” fut le professeur américain Fukuyama, en 1999. Voici son pronostic : jusqu’ici l’Histoire reposait sur la nature humaine. L’homme naissait, vivait, mourait. Dans l’intervalle il luttait pour se faire reconnaître de ses semblables, à travers le politique, la culture, etc : c’était la condition humaine, liée au fait de naître et de mourir… Mais à partir du XXIe siècle et grâce aux progrès inouï de la technologie, l’être humain sera “émancipé” (c’est le mot consacré*) de la condition humaine. On** nous promet une reproduction humaine “dégenrée” en laboratoire. On nous promet de reculer indéfiniment le moment de la mort. Et dans l’intervalle, on nous promet une biotechnologie et une chirurgie génétique qui permettront à l’individu de se remodeler à sa volonté... On nous pousse à nous absorber dans la fascination de nous-même, à quoi s’ajoute la diversion par l’industrie du divertissement. Bref : on pousse l’individu à n’avoir plus envie d’investir ses forces dans l’action pour construire la Cité, plus durable que l’individu.

“Ainsi finira l’Histoire”, écrivait il y a 25 ans le Pr Fukuyama. Il s’en félicitait. Pas nous. Car une Cité qui ne veut plus se fonder sur la nature humaine, est une Cité qui ne veut plus faire durer son peuple et qui se livre à l’éphémère. C’est une cité où l’être humain cesse de pouvoir lier le présent au passé et à l’avenir : prisonnier de l’instant, aucune valeur permanente ne compte plus à ses yeux. Et c’est exactement ce que la société de consommation attend de nous : que nous soyons malléables, disponibles, dociles à toutes ses suggestions.

Voilà ce qui est en train d'arriver. Beaucoup de sociologues le voient et le disent. Aucun parti politique ne le voit ni ne le dit. Constater cet aveuglement des “représentants du peuple” permet de regarder sans étonnement ni passion la foire d’empoigne qui s’installe au sommet de l’Etat. En 1957-1958 je n’avais que dix ans, mais je me souviens des tumultes des dernières années de la Quatrième ; ce cirque néfaste du parlementarisme est en train de se réinstaller.

Pour se changer les idées, on peut relire Laudato Si.

_________

* Dans ses discours, M. Macron assigne à la société le but “d’émanciper” l’individu... Sur le sens de l’existence humaine il pense donc comme le reste de la classe politique. C’est-à-dire comme le système économique.

** “On” : je veux dire évidemment le capitalisme consumériste, déterminant en dernière instance.