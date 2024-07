Panne mondiale Windows : l'effet d'une tyrannie

Tyrannie Microsoft à laquelle nos dirigeants économiques et politiques consentent volontiers en France :

Dans le monde entier, le super-crash Windows a paralysé (et perturbe encore dans ses séquelles) des aéroports, des hôpitaux, des services publics, des grandes entreprises comme L'Oréal, Bouygues-Télécom ou Fnac-Darty, et d'innombrables petites entreprises via leurs prestataires. La panne venait elle-même d'un prestataire de Windows: la société Crowdstrike, autre firme privée américaine, conceptrice et opératrice de l'outil de "sécurité" (!) dont dépendent des centaines de milliers d'ordinateurs Windows sur les cinq continents. C'est une simple mise à jour déclenchée en pleine nuit par Crowdstrike – avec la désinvolture aveugle des mises à jour Windows – qui a provoqué le crash : la mise à jour était défectueuse. Et Crowdstrike a mis des heures à s'en apercevoir... Cet accident très fautif va coûter cher à ses victimes ; elles s'organisent pour attaquer les coupables en justice.

Il faut en tirer plusieurs leçons : 1. la planète économique est captive de son inféodation à la gamme de systèmes d'exploitation Windows, à ses nouvelles versions perpétuelles et à ses "mises à jour" forcées et continuelles : mises à jour imposées au nom de la... sécurité ! et l'on voit ce que ça donne avec la cagade de Crowdstrike. 2. Cette tyrannie de géants du privé est acceptée sans réserve par nos dirigeants économiques et politiques ; c'est à Microsoft que recourt ainsi l'Education nationale française, ce qui ridiculise les ambitions "souveraines" de nos gouvernements... Voilà une situation de quasi-monopole approuvée par des gens dont pourtant le décor mental est le libéralisme, qui condamne en théorie les moindres atteintes à la concurrence ! 3. Cette tyrannie Windows est permise par la globalisation mondiale (financière et technologique), qui permet aussi la diffusion mondiale et instantanée de toute panne Windows. Quels politiques français, de l'ultragauche à l'ultradroite, dénoncent cette situation ? Aucun : ils sont trop occupés à ressusciter la Quatrième République.