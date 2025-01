Kaja Kallas, une Européenne made in USA

Imposée en 2024 par Mme von der Leyen comme "Haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité", l'Estonienne Kaja Kallas est une américanolâtre russophobe :

L'Estonienne Kaja Kallas est un danger public : cette "diplomate" parle comme si elle voulait la guerre entre l'Europe et la Russie. En revanche, elle ne voit rien de critiquable dans l'hostilité de Donald Trump et d'Elon Musk.envers le Vieux Continent ! Témoin ses déclarations au Monde (10/01). Interrogée sur le projet trumpien d'annexion du Groenland, elle répond: "Je salue l'intérêt du président élu pour l'Arctique, parce que cette région est très importante en termes de matières premières critiques, de routes commerciales et de sécurité". Le Groenland, territoire autonome, est sous juridiction danoise, et le Danemark fait partie de l'Union européenne : Mme Kallas ferme donc les yeux sur le futur Anschluss [1] d'un territoire qui est sous la responsabilité de l'un des Vingt-Sept. En félicitant M. Trump de son "intérêt" pour le Groenland, l'Estonienne déroge gravement à sa mission théorique de diplomate de l'UE. Autre exemple : interrogée sur les intrusions brutales d'Elon Musk dans la politique intérieure de l'Allemagne et celle du Royaume-Uni, Mme Kallas répond par une autre niaiserie : "Des personnes très puissantes ont le droit d'avoir leurs propres opinions sur les gouvernements". Digne d'une Miss Monde mais venant de la diplomate de l'Union européenne, cette phrase exprime une allégeance aveugle aux intérêts américains. Kaja Kallas ferme les yeux parce "les Etats-Unis sont notre principal allié" et que "c'est avec eux que nous devons collaborer", même s'ils ont des intentions hostiles à notre égard. Que veut dire "collaborer" dans l'esprit de Mme Kallas ? Aider Washington à empêcher "la Russie, l'Iran, la Corée du Nord et la Chine" d'établir "un nouvel ordre international". La Haute Représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Sécurité est là pour préparer l'Europe à la World War III sous l'autorité de la Maison Blanche ; c'est visiblement l'idée qu'elle se fait de sa mission.



__________

[1] Anschluss est le terme : la Maison Blanche fait dire que les Groenlandais veulent devenir américains, et montre des photos de "Groenlandais trumpistes" coiffés de la casquette rouge.