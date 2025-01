De quoi Trump est-il le nom ? Cécité de la classe politique française, droites comprises

Entre la gauche woke, le centre atlantiste et les droites hypnotisées, la classe politique française n'y voit pas clair sur le phénomène Trump :



Donald Trump est-il le leader d'une "Internationale réactionnaire" ? Oui, répondent Olivier Faure, Emmanuel Macron, Eric Ciotti et Eric Zemmour : les uns pour s'indigner, les autres pour exulter. Ils ont tort tous les quatre. M. Trump ne tient de propos "réactionnaires", c'est-à-dire hostiles au wokisme, que comme instrument électoral. Mais la contre-révolution morale n'est pas son objectif. Ni celui d'Elon Musk. Ils sont là pour opérer une destruction radicale de tous les garde-fous sociaux et environnementaux, appelée "dérégulation" en langage néolibéral. M. Trump se pose en impérialiste stars and stripes, mais il défend des politiques qui "accélèreront la fragmentation de son pays" et aggraveront les rivalités entre les Etats de l'Union ; "il plaide pour la création de villes privées, les 'freedom cities' ('cités de la liberté')", et il soutient Musk dans la création de "villes d'entreprises" [*] avec leur propre législation, exclusivement au service du profit privé. Voilà le monde futur selon Trump : ce n'est rien d'autre que le monde du néolibéralisme, morcelé à l'infini entre zones économiques spéciales, paradis fiscaux, cités-Etat, villes privées et ports francs : myriade de cellules de profit gouvernées comme des firmes et non comme des nations [*].



Voilà en réalité de quoi Trump est le nom. C'est cela que ne voient pas les politiciens français de gauche et du centre. Ni ceux de droite et d'ultradroite : et on peut trouver sidérant que des "nationalistes" s'enrégimentent au service d'une américainerie dont ils ne comprennent pas la vraie nature. Un vestige de bon sens tout de même chez Sébastien Chenu (RN) : assiégé ce matin par une Léa Salamé voulant lui faire dire qu'il était "fasciné" par M. Trump, il lui a répondu que la France n'est pas l'Amérique. Il devrait le dire aussi à Mmes Maréchal et Knafo, qui rivalisent de courtisanerie grotesque envers le quarante-septième président des Etats-Unis.



_______________

[*] Lire à ce sujet l'enquête de l'historien Quinn Slobodian (université de Boston) : Le Capitalisme de l'Apocalypse (Seuil). Les citations en italiques ici sont de Slobodian.