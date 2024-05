Parler d'envoyer l'armée en Uklraine pour "remobiliser" l'électeur macroniste avant les européennes : c'est le mauvais calcul de l'Elysée. Rendez-vous le 9 juin...

Mais quel effet produit la peu crédible menace militaire de Paris ? Sur Poutine ou Xi Jinping, aucun... Et sur l'électeur français ? Peut-être l'inverse de ce que ses conseillers garantissent à M. Macron :

M. Macron pense être un homme d’Etat. Certains ne voient en lui que le banquier devenu politicien. Un politicien peut tout oser pour “remobiliser ses électeurs” ; M. Macron le prouve en agitant – avec insistance – son idée d’envoyer des troupes françaises affronter l’armée russe. Cette idée n’est pas principalement militaire : elle a une résonance électorale. D’où le malaise qu’elle suscite.

L’idée de partir en guerre contre la Russie ne tient pas debout, pour plusieurs raisons dont celle-ci : notre armée n’a ni la dimension ni le matériel nécessaires pour tenir un front dans une guerre conventionnelle. C’est un fait. Mais aujourd’hui les faits ne comptent plus : réalisme et lucidité cèdent la place au parti-pris (affiché) et à la subjectivité (revendiquée). On ne parle plus d’un “avis” ou d’une “analyse”, mais d’un “narratif”: terme venu de la pub et des écoles de commerce. Le narratif, storytelling en business-globish, est l’empire des punchlines et du fake : techniques visant à souffler des “pulsions” au consommateur – ou à l’électeur. Peu importe désormais qu’une idée soit juste ou fausse : le but n’est pas de décrire le réel, mais de créer l’émotion. C’est vrai tous les jours dans la consommation de masse ; c’est vrai cycliquement dans la vie politique. Surtout en période électorale.

M. Macron redoute ce que lui réservent les européennes. Il a raison là-dessus. Son impopularité personnelle, et la déficience de Valérie Hayer, semblent vouer la liste macroniste à une débâcle. Or ces européennes étaient rêvées en midterm elections à la française par les conseillers de l'Elysée...

L’imprégnation américaine de ces messieurs les fait mal raisonner : les européennes ne peuvent être des midterm, puisqu’elles n’ont pas d’impact sur la vie politique nationale. Et l’électeur en colère peut voter à sa guise sans craindre de conséquences en France... (Les débats des eurodéputés ont d'ailleurs très peu de portée en eux-mêmes, puisque Bruxelles n’est démocratique qu'en apparence).

Les fausses midterms de la macronie risquent donc d'être gâchées : non seulement par le RN, Grand Satan désigné par l'Elysée, mais par la liste Glucksmann en train de doubler la liste Hayer. M. Macron s'en aperçoit trop tard. Donc il surréagit. C'est en catastrophe qu'il lui faut “remobiliser” ce qui lui reste d’électeurs ! Ce sont surtout des bourgeois âgés, obstinément confits en respect pour la fonction élyséenne (et n'ayant pas compris que Sarkozy, Hollande et Macron l'avaient sabordée). Peut-être reste-t-il aussi un reliquat des commerciaux “en marche” de 2017, classe obtuse qui voulait privatiser la République ? Mais même dans ce milieu, il y a eu beaucoup de déchet en sept ans.

Et rien ne dit que le moyen choisi par M. Macron pour "remobiliser" ne va pas, au contraire, pousser des modérés dans l’abstention. Voire dans l’opposition.

Ce moyen est d’agiter le spectre d’une guerre. Et il ne s’agit plus d'arpenter les dunes avec des blindés légers, mais d’affronter, dans les plaines d’Ukraine, une armée conventionnelle bardée d’artillerie lourde sur un front étendu : conflit à l’ancienne avec nombreux tués, tranchées au kilomètre et vaste consommation de matériel... Ce n’est pas dans les moyens de l’armée française actuelle. Tout le monde le sait. M. Macron aussi.

Que pèse alors sa menace ? Dans l’esprit de Poutine : à peu près rien, il l’a fait dire par le porte-parole du Kremlin. Dans l’esprit de Xi Jinping non plus – aux yeux duquel la France alignée sur Washington n’a pas d’intérêt géopolitique.

Les cyniques diront : “M. Macron n’imagine pas que le Kremlin va prendre au sérieux sa menace. Ce n’est pas à Poutine qu’il parle. C’est à l’opinion française. Il croit que des sonneries de clairon peuvent électriser le bourgeois d’ici au 9 juin. Car encore et toujours, l'obsession est d’éviter une débâcle dans ces européennes que la macronie prend pour des 'midterm'…”

Mais c’est un calcul hasardeux. Personne ne sait ce qui se passe en 2024 dans l’esprit du macroniste de 2022 quand il entend le président évoquer (avec désinvolture) une intervention militaire française à l'est de l'Ukraine : ce qui impliquerait l’OTAN et attirerait un risque nucléaire sur l’Hexagone.

“Mais nous avons notre propre force nucléaire de dissuasion” ? Oui, tant que M. Macron ne l’aura pas assujetti à une décision de Bruxelles : ce dont les conseillers de l’Elysée semblent avoir une forte envie, et qui annulerait les deux conditions d’efficacité de cette force (indépendance et rapidité). Rappelons que depuis soixante ans l’Europe du nord, totalement américaine, est hostile par principe à la bombe française...

Ces choses ne sont pas tout à fait ignorées de l’électeur français, Le bellicisme élyséen (même boosté par des chaînes d’info se croyant en 1938) prépare peut-être à la pauvre Hayer un moment de solitude au soir du 9 juin.