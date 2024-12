Le pape à Ajaccio (2): 'Le Monde', François et la France

Cinq colonnes à la une du Monde : "Le pape et la France, les raisons d'un malaise"... Le quotidien pose (à moitié) la question des duplicités macroniennes envers l'Eglise catholique :

Le Monde, 14/12 : "François en veut-il à la France d'avoir enchaîné les réformes contraires à la doctrine catholique, de la légalisation du mariage homosexuel à la constitutionnalisation de l'IVG, en passant par l'élargissement de la PMA ou le texte de loi sur la fin de vie ? En janvier 2014, déjà, en plein débat sur le mariage pour tous, la poignée de main entre un François Hollande souriant et un pape à l'air grave – attitude rare devant les photographes – avait alimenté les spéculations..." Mais entre 2014 et 2024, il y a une différence. François Hollande était un laïcard assumé et ne prétendait à aucune amitié avec le pape argentin ; dans sa posture présidentielle envers le Vatican, rien ne contredisait l'idéologie de la loi Taubira. Emmanuel Macron, au contraire, affecte une amicale complicité envers le pontife et la lui impose coram populo, à grand renfort de tutoiements et de mains dans le dos. Mais la politique "sociétale" de M. Macron est la même que celle de M. Hollande : incompatible avec la vision catholique de la dignité humaine. M. Macron en avait d'ailleurs averti les évêques – non sans cynisme – lors de son discours aux Bernardins en avril 2018. Je cite ma note du 10/04/18 :

"Approuvons donc nos évêques d'accueillir ces bonnes manières présidentielles avec une aimable prudence. Lisez en effet le discours de Macron. Il est long, riche en références érudites dans sa forme, mais il se réduit au fond à trois signaux :1. je connais la maison Eglise, son histoire et son langage ; 2. je saurai vous écouter ; 3. mais ça ne m'influencera en rien".

Ancien élève des jésuites, M. Macron connaît le catholicisme. Mais il se sert de cette connaissance comme d'un vernis culturel pour maquiller des lois sociétales inacceptables par les catholiques. Cette duplicité trop visible explique la réserve du pape non pas envers la France, mais envers envers l'Elysée, ses pompes et ses oeuvres. Réserve qui s'enracine aussi dans une critique bergoglienne de l'idéologie parisienne... "Je crois qu'en France, la laïcité a une beaucoup trop forte coloration héritée des Lumières, qui construit un imaginaire collectif dans lequel les religions sont vues comme une sous-culture", dit le pape dans son livre d'entretiens réalisé avec Dominique Wolton en 2016 et paru en 2017, avant l'élection de M. Macron et cinq ans après l'élection du pape François.



Il y a aussi un autre versant de la "question française", C'est l'attitude de la droite catholique dans l'Hexagone. Peu après son élection, le pape François reçoit d'un "collectif de jeunes catholiques français", en réalité une émanation de La Manif pour tous, une lettre présentant les catholiques en France comme victimes d'une persécution et lui dictant ce qu'il aurait à dire à M. Hollande en le recevant... Le pape n'aime pas qu'on lui dicte quoi que ce soit. Il sait que le catholicisme, s'il est mal vu en France, n'y est pas "persécuté". Et en lisant cette lettre arrogante, il conclut que s'il venait à Paris comme Jean-Paul II ou Benoit XVI, cette droite catho ferait écran entre lui et les "vraies gens" [*]. Ce n'est pas ainsi qu'il conçoit ses voyages ! D'ailleurs venir en France n'est pas à son programme, pas plus que d'aller en Espagne ou en Allemagne ; dès 2013 sa politique sera d'arpenter ce qu'à partir de 2023 on appellera "le Sud global".

Entre l'envahissant M. Macron, les donneurs de leçons de la droite ultra, et les indifférents d'un Hexagone déchristianisé à 90 %, on voit pourquoi le pape argentin s'abstient de venir à Paris. On le comprend de préférer Ajaccio.

[*] Ulcéré du peu d'effet de sa missive au pape, le micro-milieu catho de droite va déraper vers l'intégrisme bergogliophobe. On s'afflige par exemple de voir les animateurs du Paris-Chartres – et d'autres – s'aligner maintenant sur le groupe (quasi-schismatique) des sectateurs de Mgr Schneider.