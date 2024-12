Montée des baptêmes d'adultes : de quoi réfléchir

Les baptêmes d'adultes ont augmenté de 31 % cette année par rapport à 2023. Spécialement chez les 18-25 ans. Le phénomène est assez singulier pour avoir suscité une page avec appel à la 'une' dans Le Monde. On peut effectivement en tirer plusieurs leçons :



Cette année, 7135 Français adultes ont demandé et reçu le baptême ! Soit une augmentation de 31 % par rapport à 2023. Et cela dans un moment où l’Église catholique est mal vue dans la société : d’une part l’Église émerge à peine du drame des abus sexuels ; d’autre part elle est la cible des grands médias qui lui reprochent d’être à contre-courant des modes sociétales... (ce qu’on appelle “les valeurs d’aujourd’hui”, et qui sert de vernis à notre époque de profit et d’égocentrisme).

Dans ces conditions, le fait qu’un adulte, homme ou femme, veuille malgré tout entrer dans l’Église catholique est un signe de non-conformisme. Ce qui est conformiste aujourd’hui, c’est plutôt l’hostilité envers la transcendance et en particulier le catholicisme : 1. envers la transcendance, parce qu’elle est incompatible avec la platitude et l’étroitesse de la société de consommation ; 2. envers le catholicisme, parce que l’Église est ancrée dans le ciel et ne dérive pas au gré des courants – n’en déplaise aux intégristes.

Si aucun conformisme social ne pousse ces hommes et ces femmes vers l’Église, alors leur démarche est un signe de spiritualité pure et simple.

Et parmi ces catéchumènes de 2024, la hausse la plus forte concerne les 18-25 ans : plus 150 % en cinq ans !. S’ils demandent le baptême à l’âge adulte, c’est que leurs parents n’avaient pas jugé nécessaire de les faire baptiser à la naissance : donc ces jeunes ont trouvé seuls le chemin de la foi chrétienne. Avec l’aide de l’Esprit Saint, ils ont surmonté la coupure postmoderne de toutes les transmissions, cause de l’effondrement de la pratique en Europe et notamment en France.

De ce constat se dégagent deux leçons. Primo : à Dieu rien n’est impossible, y compris de rallumer la foi dans un désert spirituel. Secundo : quelle que soit la gravité de la désertification spirituelle dans la société matérialiste mercantile (comme disait Jean-Paul II), cette crise ne parvient pas à chasser du coeur humain le besoin de transcendance, de prière, et finalement de contact avec Dieu qui est une Personne et non une idée vague… On croit ce besoin éteint, mais voici ce que raconte à un grand quotidien une mère de famille de 37 ans, baptisée à Pâques dernières : “C’est d’abord mon fils qui s’est intéressé à la religion catholique lorsqu’il était âgé d’une dizaine d’années et a souhaité se rendre à la messe. Puis j’ai senti grandir ma propre foi, je me suis mise à prier sans m’en rendre compte, et j’ai fini par entrer en catéchuménat…”

Voilà le noyau en fusion de la conversion chrétienne. Ce n’est pas une question d’appartenance ou d’identité, contrairement à ce que rabâchent les médias. Ce n’est pas une question d’idées. C’est une question de coeur. Saint Augustin l’a dit une fois pour toutes : “Tu nous a faits pour toi, Seigneur, et notre coeur est sans repos tant qu’il ne repose pas en toi… C’est avec le cœur qu’il nous faut chercher Dieu.”