Fête de Noël : quand Dieu "parle autrement"

Semaine de Noël. Lisons Geneviève Gallois : moniale venue du monde de l’art, convertie en même temps à la foi et à la règle de saint Benoît tout en restant dessinatrice non-conformiste ! Voici ce qu’elle écrit sur Noël * :

"Chaque année Noël m’entre plus profondément dans l’âme. C’est le Ciel qui s’ouvre : Dieu parle autrement ; il m’envahit davantage. Il révèle un peu de Lui-même que je ne connaissais pas encore. La complexité du Mystère me noie dans un torrent de béatitude…” Elle écrit aussi : “Dans cette vie, tout demande un labeur, un effort disproportionné avec les choses elles-mêmes. Cela n’est pas le christianisme. Il se trouve dans une vérité, une région supérieure où toutes les discussions se dissolvent. Il consiste en un acte simple où notre être humain et ses moyens humains tombent comme périmés et laissent la place à la Vie Divine qui est notre Fin et en laquelle tout problème est solutionné. C’est difficile à expliquer : il faut en faire l’expérience, tâter cet absolu, être dissout dans cette évidence, ne plus vivre que par cette autre vie qui est parfait rassasiement. Il faut le désirer et le demander à Dieu.”

J’associe ces deux citations : leur rapprochement éclaire le sens de Noël.

Notre époque se trompe deux fois sur cette fête. D’abord en l’annexant au matérialisme mercantile. Et si elle pense au Noël chrétien, c’est pour n’y voir qu’une coutume de micromilieu nostalgique. Mais pour les fidèles du Christ, Noël n’est pas une nostalgie et n’est que secondairement une coutume. Noël est l’éclosion de l’éternel dans le présent. C’est en profondeur ce que décrit Geneviève Gallois : un événement qui chaque année nous entre dans l’âme plus profondément. C’est chaque année Dieu parlant “autrement”, la révélation d’un autre aspect du mystère divin. La vie chrétienne est mouvement perpétuel, remise en question de nos habitudes, ouverture d’espaces nouveau. Si nous nous laissons mettre au diapason, c’est la paix promise “aux humains de bonne volonté” ; c’est l’aventure absolue, vers le matin éternel où nous plongerons dans la vie divine.

Joyeuse semaine avec les anges !



* Mère Geneviève Gallois, Réalité unique et éternelle, éd. Moutier de Jouques, abbaye ND de Fidélité, 13490 Jouques.