Mes voeux pour 2025, année cruciale

Le passé meurt et l'avenir tarde : mais la pression des réalités nouvelles va imposer des changements hier inconcevables. En 2025, la France se libèrera-t-elle enfin des enfumages atlantiques, et l'Europe rompra-t-elle avec ses chimères néolibérales ?



2024 aura été révélateur en France et en Europe. En France c'est la fin d'une imposture : M. Macron montre son incompétence, celle d'un homme des marchés fourvoyé en politique. Son absurde dissolution de l'Assemblée [1] aura saboté l'outil constitutionnel et relancé le régime des partis. L'hémicycle morcelé est ingouvernable ; tout laisse craindre que la prochaine Assemblée – après la prochaine dissolution – soit à peu près semblable... Aucun groupe n'est majoritaire mais tous brandissent des prétentions qu'ils appellent "lignes rouges" : prétentions d'autant plus arrogantes que ces partis sont aveugles et sourds, pantins d'une époque où le politique et les grands systèmes de sens ont disparu – au profit de l'économie financiarisée et du climat "sociétal" qui lui est associé [2]...

Or le chaos mondial, en 2025, nous enjoint justement de retrouver des sources de sens : pour nous revivifier politiquement face aux défis internationaux. Pour la France la tâche est compliquée dans la mesure où elle dépend de l'UE, dont les vingt-sept membres n'ont pas les mêmes visions géopolitiques ! (Sauf le principe russophobe, partagé par la grande majorité des Vingt-Sept, mais qu'il faudrait peut-être déconstruire pour savoir de quoi il est fait et d'où il vient). La plupart des Vingt-Sept ne sont pas libérés du mythe du "parapluie américain", au nom duquel ils ont fui depuis cinquante ans l'idée d'autonomie stratégique et même de souveraineté économique. Pire : l'exécutif européen bruxellois est encore tenu par des atlantistes et libre-échangistes dogmatiques, rivés au lost world des quarante ans de globalisation néolibérale qui suivirent quarante ans de guerre froide...



Mais 2025 sera aussi l'année du retour triomphaliste de Donald Trump, plus expérimenté qu'en 2017 et résolu non seulement à une guerre économique et commerciale contre les Vingt-Sept, mais à une remise en cause de l'ancien atlantisme stratégique. Cette épreuve va mettre les Européens au pied du mur. Ou bien, par manque de vertèbres et par imprégnation culturelle US, ils se laisseront diviser par Trump qui leur imposera des négociations inégales en ordre dispersé. Ou bien ils relèveront le défi et finiront (enfin) par écouter le "discours français" qui irritait tellement, naguère, les dirigeants néerlandais, danois, allemands etc : cet appel récurrent à une Europe "européenne", comme disait de Gaulle. Ne souhaitant pas être couvert de goudron et de plumes par mes confrères journalistes, je n'aurai pas l'imprudence d'ajouter que cette Europe gaullienne allait "de l'Atlantique à l'Oural".

Comme on disait au temps des fées et des ermites de Brocéliande : bonne année, et le Paradis à la fin de vos jours.



__________

[1] Pourquoi punir la représentation nationale de la défaite macroniste aux européennes ?

[2] Les "progrès sociétaux" sont associés au néolibéralisme, quoi qu'en disent les somnambules Verts ou LFI – qui devraient regarder le tableau d'honneur des entreprises "LGBTQ friendly" : toutes les multinationales y sont.