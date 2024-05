Nouvelle-Calédonie : un exemple de nos contradictions

Paris déboussolé, Nouméa dans la violence aveugle, les communautés laissées à elles-mêmes malgré les grands mots de l'Elysée et de Matignon – pendant qu'afflue sur le Caillou l'argent et "l'assistance technique" d'Etats alliés aux indépendantistes :

Comme le dit Mgr Calvet, archevêque de Nouméa, la situation ressurgie en Nouvelle-Calédonie est “préoccupante et très instable”.

► Préoccupante sans aucun doute, dans la mesure où la violence des émeutiers (souvent très jeunes, comme dans les banlieues françaises) a ravagé notamment les centres commerciaux où les familles venaient faire leurs courses : aujourd’hui les foules attendent, en, files interminables, que les supermarchés rouvrent – encore faut-il qu’il y ait des marchandises en rayons, ce qui n’est pas encore le cas !

► L’archevêque dit aussi que la situation est “très instable”. Son inquiétude vise le risque d’affrontements entre les communautés insulaires : les autochtones ethniques et les autres. La guerre civile est le pire malheur qui puisse frapper une population. Les guerres civiles éclatent quand les différentes communautés perdent de vue l’idée du bien commun : ce bien qui est plus et autre chose que l’addition des désirs des différentes communautés.

Le bien commun de la Nouvelle-Calédonie en 2024 n’est pas une indépendance qu’on installerait au profit d’une seule des communautés vivant dans l’archipel – même si certains commentateurs parisiens semblent croire que les seuls habitants légitimes de l’archipel sont les Canaques (par droit du sang ! *) à l’exclusion des autres habitants – même si ces derniers sont enfants et petits-enfants de parents vivant là depuis dix ans, vingt ans, cinquante ans ou cent ans.

Le problème est celui-ci : pour voir où est le bien commun, il faut réussir à dépasser les points de vue communautaristes. Et pour réussir à les dépasser, il faut disposer d’une dimension civique, morale, voire spirituelle, capable de transcender les égocentrismes de groupe ou d’ethnie. Mais transcender les égocentrismes n’est pas à la mode… Aujourd’hui règne une idée radicalement fausse, selon laquelle l’opinion de mon groupe humain n’est partageable qu’entre les seuls membres du groupe. Cette idée fausse a pour conséquence de bloquer tout dialogue (ou simplement tout débat objectif) entre les groupes, surtout quand l’un se pose en opprimé et qualifie l’autre d’oppresseur.

Le pape a raison quand il dit que la plus profonde réponse à la haine, individuelle ou collective, est la prière. Mgr Calvet vient lui aussi de le rappeler aux Néo-Calédoniens.

_________

* DROIT DU SANG, DROIT DU SOL. Le “droit du sang“ réserve la citoyenneté aux enfants des citoyens. Le du “droit du sol” la donne à quiconque est né sur le territoire. En métropole, depuis Mitterrand, le droit du sol est vu comme le pilier moral de la République et prôner le droit du sang passe pour un délit. Mais à Nouméa, Paris admet la revendication du droit du sang par le FLNKS. Ne reconnaissant qu’aux Canaques la future citoyenneté insulaire, ce mouvement brandit le droit du sang pour rejeter toute actualisation (même justifiée) du corps électoral néocalédonien. Le tout-Paris accepte cela. Dans son esprit, Nouméa est d’avance la capitale d’une Nouvelle-Calédonie FLNKS épurée de la présence française… Il est permis de juger troublant que le droit du sol – théoriquement intangible et absolu en vertu de “l’universalisme républicain” – ne s’applique finalement qu’à l’intérieur de l’Hexagone. Rappelons aussi que les émeutes à Nouméa ont éclaté peu après la signature de l'accord "d'assistance technique" accordé aux indépendantistes extrémistes..par l'Azerbaïdjan, dictature d'épurations ethniques avide de punir Paris de son soutien à l'Arménie. Et n'oublions pas l'action opiniâtre de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, attachées depuis quarante ans à évincer la France du Pacifique.