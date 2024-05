Russie-Ukraine : le document-révélation de 'Die Welt'... dont les médias parisiens n'ont presque pas parlé

Comment Washington et Londres ont torpillé un compromis entre Kiev et Moscou... Incroyable discrétion à Paris sur une révélation de première importance : au printemps 2022, Kiev et Moscou allaient signer une paix de compromis, mais un veto anglo-US a coulé le projet, enfermant ainsi l'Ukraine dans une guerre sans fin...

Publié à Berlin, Die Welt est un grand quotidien distribué dans 130 pays. Quand il publie une révélation de portée internationale, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit commentée par les médias français (par ailleurs si férus du "couple franco-allemand").

Est-ce le cas ? Non, en ce qui concerne l'affaire ci-dessous :



► Die Welt, le 28 avril, publie une véritable bombe. C'est le texte du projet d'accord de paix élaboré à Istanbul par Ukrainiens et Russes, fin avril 2022, moins de trois mois après le début des hostilités. Aux termes de ce projet de 17 pages, la Russie : a) retirait ses troupes, b) s'engageait à ne plus attaquer l'Ukraine, c) reconnaissait à celle-ci le droit d'adhérer à l'Union européenne... De son côté, l'Ukraine acceptait un statut de neutralité militaire : la "garantie de sécurité" que réclamait le Kremlin avec insistance depuis 1993, face aux avancées de l'OTAN vers les frontières russes.

► Or que se passe-t-il au printemps 2022, raconté par l'un des négociateurs ukrainiens en personne ? Deux officiels américains et britanniques, dont le Premier ministre Boris Johnson, débarquent à Kiev dire qu'ils refusent cette paix de compromis ! "Pas de signature avec les Russes, continuons à nous battre", tranche Johnson : comme si le Royaume-Uni était en guerre avec la Fédération de Russie, alors que cette guerre est faite avec la peau des soldats de Kiev... Mais en ce printemps 2022, Londres et Washington croyaient voir venir l'effondrement de l'armée russe et "la possible chute de Poutine". (Nos propres télévisions – LCI en tête – faisaient d'ailleurs écho à ce wishful thinking). C'était aussi le moment où Kiev, sachant que les arsenaux européens ne contiennent pas grand-chose, s'en est remise à Washington du soin d'équiper sa propre armée. On connaît la suite : méga-chèques américains, et armements (à rayon d'action de plus en plus long) livrés à l'Ukraine par le Pentagone et le Ministry of Defence. On sait aussi, en 2024, que cette guerre ne tourne pas comme l'avaient annoncé la Maison Blanche, Downing street, le New York Times et tout l'audiovisuel transatlantique... Ni l'Ukraine réelle, ni la Russie réelle, ni le champ de bataille réel ne correspondent au "narratif" de nos plateaux télé.



► Et à ce sujet : Paris a-t-il commenté la bombe de Die Welt ? Presque pas : rien dans Le Monde. Ni dans Libération. Ni dans La Croix. Ni dans Ouest-France. Et Le Figaro, associé (en théorie) au consortium qui a révélé le document d'Istanbul ? Il a publié l'article de Die Welt, lui : mais seulement sur son site internet, fréquenté par une petite minorité de lecteurs Même discrétion au Midi Libre, à La Dépêche du Midi et au Parisien : Benoît Bréville s'en amuse dans l'éditorial du Monde diplomatique de juin 2024.

Il est vrai que selon M. Macron nous sommes moralement en guerre avec Moscou, et que dans pas longtemps il se pourrait qu'on y soit militairement. En temps de guerre la plus stricte discipline est exigée de la presse. Silence dans les rangs.



