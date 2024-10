Ceux qui abusent de l'expression "judéo-christianisme"

Les libéraux-conservateurs qui invoquent "l'Occident judéo-chrétien" devraient ouvrir les yeux ! Les sociétés occidentales de 2024 ne veulent plus rien devoir à la Révélation, et se font gloire de se vouloir orphelines :







Le 7 octobre, une eurodéputée française déclare : “Les Occidentaux sont en train de prendre conscience du fait qu’ils partagent une même civilisation judéo-chrétienne”.

L’idée de “civilisation judéo-chrétienne” était banale autrefois dans la classe politique ; aujourd’hui elle n’est plus exprimée que par les conservateurs.

Mais la vraie question est celle-ci : aujourd’hui, des membres de la classe politique peuvent-ils légitimement invoquer la civilisation (ou la culture) judéo-chrétienne ?

Non. L’adjectif “judéo-chrétien” ne s’applique qu’au domaine religieux : il désigne l’union des deux Testaments, autrement dit la Révélation dans sa version chrétienne. Or ce n’est pas de la Révélation que parlent nos politiciens quand ils disent : “culture judéo-chrétienne”. Alors de quoi parlent-ils ?

On se le demande... Dans l’Occident actuel, la plupart des officiels veillent à ne pas se solidariser avec une religion quelle qu’elle soit – et spécialement pas avec la religion chrétienne. En effet, la classe politique se conforme à ce qu’elle nomme “les valeurs d’aujourd’hui”. Celles-ci viennent d’une vision de la vie que fabrique le monde économique et commercial, et c’est une vision fermée à la transcendance. Pourquoi ? Parce qu’être conscient de la transcendance divine ajoute une dimension supérieure à la vie humaine, et qu’il en résulte un style de vie qui échappe – au moins en partie – à l’empire du matérialisme mercantile (comme disait Jean-Paul II) : matérialisme exaltant toutes les pulsions, y compris les plus discutables. Cet empire veut pouvoir faire commerce de tous les aspects de la vie humaine. Donc il ne peut tolérer une religion à la fois transcendante et incarnée, qui inspire un style de vie échappant à l’engrenage matérialiste mercantile ! Cet engrenage fonctionne impérieusement dans tout l’Occident : revendiquer pour cet Occident le label “judéo-chrétien” est donc abusif.

Néanmoins des politiciens (souvent ultras) retombent aujourd’hui dans cet abus. En disant “judéo-chrétien” ils veulent seulement dire “non-musulman”, ce qui dénature l’identité chrétienne, et ils ferment les yeux sur la contradiction radicale qui oppose la société occidentale actuelle à la pensée sociale catholique. Ils encensent une Eglise patrimoniale imaginaire, mais tiennent des propos hargneux à l’encontre de l’Église réelle : ils sont agnostiques mais n’hésitent pas à donner des leçons de religion au pape. Leur façon d’embrigader le “judéo-christianisme ” au service de leur politique n’est qu’une forme de relativisme. Ce sont des postmodernes comme les autres.