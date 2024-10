L'Eglise est un sacrement, pas une association !

La façon dont les médias parlent du synode montre l'incompréhension de notre époque envers le spirituel. Lisons plutôt l'allocution du pape :

La deuxième session du synode s’est ouverte à Rome le 2 octobre, sur un discours du pape qui a remis les pendules à l'heure. Car les médias européens répandent une vision fausse de ce synode : ils en font une annexe du combat des ultra-féministes contre “le patriarcat”. Et une offensive des “laïcs” contre “les prêtres”. Rééquilibrer l’Église en mettant plus en valeur le rôle des femmes et des laïcs en général, fait évidemment partie des sujets du synode. Mais il serait non moins évidemment impossible d’introduire dans l’Eglise une “lutte des genres”, ou une lutte contre le clergé comme certains quotidiens semblent le désirer.

En effet, a rappelé le pape, le synode est “symphonique”. Sa vocation n’est pas de faire écho à ce qui agite les médias : elle est (je cite le pape) “de soutenir le cheminement et la mission de l’Église, en aidant efficacement l’Évêque de Rome dans son service de la communion de toutes les Églises et de toute l’Église”. Et donc en aidant les évêques de chaque diocèse : car (je cite le pape citant Vatican II) “l’évêque, principe et fondement visible de l’unité de l’Église particulière, ne peut vivre son service que dans le Peuple de Dieu, avec le Peuple de Dieu, en le précédant, en étant au milieu et en suivant la portion du Peuple de Dieu qui lui a été confiée”.

Et le pape appelle le synode, dit-il, à éviter deux dangers. Premier danger : s’en tenir à des idées abstraites. Deuxième danger : se laisser influencer par ceux qui, opposant déjà les femmes aux hommes, opposent aussi les laïcs aux prêtres. Je cite le pape : “Il faut marcher tous ensemble, TOUS : c’est un processus dans lequel l'Eglise, docile à l’action de l’Esprit Saint, se renouvelle continuellement et perfectionne sa SACRAMENTALITÉ, pour être un témoin crédible de la mission à laquelle elle est appelée”.

Voilà le mot-clé : la sacramentalité de l’Église. L’Église n’est pas une association. Ni un parti politique. Elle n’est pas le genre de groupe dont les médias sont habitués à parler. l’Église est un sacrement : elle est donnée par Dieu aux hommes, qui ne la méritaient pas. L’Église est un groupe humain branché sur le divin. Et c’est dans l’impulsion de l’Esprit Saint qu’elle puise, malgré les fautes parfois lourdes de ses membres, l’énergie de se renouveler d’âge en âge…