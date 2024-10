'Dilexit nos' : l'encyclique mystique de François

Dilexit nos veut dire Il nous a aimés. C’est le titre de la nouvelle encyclique du pape François. Elle parle de l’essentiel pour tout les croyants : le coeur du Christ, clé de la Rédemption et du Salut

Dilexit nos est donc un événement majeur pour les catholiques, et un jalon dans l’histoire du pontificat.

C’est même un jalon essentiel, dans la mesure où cette encyclique couronne les enseignements spirituels et sociaux du pape en les situant les uns par rapport aux autres.

C’est aussi un événement majeur pour les catholiques, parce que cette encyclique parle à chacun de sa vie spirituelle personnelle et enracine cette leçon de vie dans les Pères et les Docteurs de l’Église. On y trouve des fulgurances de réalisme chrétien. Soit sur le site du Saint-Siège, soit dans la version livre, il faut lire intégralement Dilexit nos. L’encyclique est trop riche pour être résumée : je suggère à chacun de l’étudier crayon en main.

Le pape François relie la vie spirituelle aux problèmes d’aujourd’hui. Je cite par exemple ce passage du premier chapitre :

"Dans ce monde liquide, il est nécessaire de parler à nouveau du COEUR, d’indiquer le lieu où toute personne, quelle que soit sa catégorie et sa condition, fait sa propre synthèse ; là où l’être concret trouve la source et la racine de toutes ses autres forces, convictions, passions et choix. Mais nous évoluons dans des sociétés de consommateurs en série vivant au jour le jour, dominés par les rythmes et les bruits de la technologie, et qui n’ont pas une grande patience pour accomplir les processus que l’intériorité requiert". Dans la société actuelle, l’être humain "risque de perdre le centre, le centre de lui-même... L’homme contemporain est souvent perturbé, divisé, presque privé d’un principe intérieur qui crée l’unité et l’harmonie de son être et de son agir…”

Or, dit le pape, “la véritable aventure personnelle est celle qui se construit à partir du cœur. À la fin de la vie, c’est tout ce qui comptera”. Et la vie spirituelle, c’est que “le Seigneur parle à nos coeurs à partir de son Coeur”. La dévotion au coeur du Christ n’est pas une superstition : “C’est une invitation à la r elation personnelle, où chaque personne se sent unique devant le Christ, prise en compte dans sa réalité irremplaçable , pensée par le Christ et valorisée de manière directe et exclusive…” – “Le lieu de la rencontre la plus profonde avec soi-même et avec le Seigneur, c’est le dialogue priant, coeur à coeur, avec le Christ vivant et présent...”

"Sentir et goûter le Seigneur, et l’honorer, est une affaire de cœur”, dit plus loin le pape. Il ajoute : “Le Cœur du Christ est extase, il est sortie, il est don, il est rencontre. En Lui, nous devenons capables de relations saines et heureuses les uns avec les autres et de construire le Royaume de l’amour et de la justice dans ce monde. Notre cœur uni à celui du Christ est capable de ce miracle social.”