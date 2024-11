Les familles enfin protégées des réseaux "sociaux" ?

Début d'une prise de conscience chez des dirigeants occidentaux ? L'éducation va-t-elle échapper à la broyeuse "entrepreneuriale" ? À suivre avec attention :

L’Australie va interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de seize ans, annonce le Premier ministre de Canberra. Il explique : <C’est une mesure pour les mamans et les papas. Les réseaux sociaux font beaucoup de mal aux enfants et j’ai décidé d’y mettre un terme !>.

La cible numéro 1 de cette loi est le réseau chinois TikTok. Très populaire chez les adolescents, TikTok est dénoncé par les familles comme addictif et dangereux. En France, TikTok a 21 millions d’utilisateurs qui y passent en moyenne 34 heures par mois. Or on y trouve non seulement des vidéos de danse, de recettes de cuisine et de jeux en ligne, mais des incitations à des comportements néfastes, y compris le suicide. Sept familles françaises poursuivent TikTok en justice : elles l’accusent de ne pas avoir protégé leurs enfants de vidéos promouvant le suicide, l’automutilation et les psychoses alimentaires. Deux de ces sept familles ont perdu un enfant par suicide.

En 2023, deux rapports d’ONG dénonçaient un fil de vidéos TikTok adapté à chaque utilisateur régulier et proposant des contenus <idéalisant et encourageant les pensées dépressives, l’automutilation et le suicide >. Méthode de TikTok selon les deux rapports : envoyer des notifications à toute heure, et enchaîner sans fin < des vidéos captivant l’attention > .Quand un utilisateur interagit avec une vidéo parlant de santé mentale, affirment les rapports, < au bout de cinq ou six heures passées sur la plateforme, près d'une vidéo sur deux parle de ce sujet de manière potentiellement nocive >. C'est dix fois plus que sur un autre compte, selon les rapports..

Pour la psychologue clinicienne Sabine Duflo, TikTok est < une machine à fabriquer du mal-être mental > : flot de vidéos courtes, algorithme poussent les utilisateurs à se retrouver < enfermés dans une réponse > et souvent < une réponse du pire >... TikTok < ne propose pas une solution constructive > aux problématiques rencontrées par l’enfant ; il lui suggère plutôt < un modèle > à imiter, explique Sabine Duflo. Seule solution, concluent les psychologues : il faut des mesures pour libérer de TikTok l’esprit des enfants.

Quatorze Etats américains assignent TikTok en justice. Ils l’accusent <d’utiliser des fonctionnalités addictives,, ce qui a des conséquences négatives sur la santé mentale >. Il y a quelques semaines, la radio publique du Kentucky a montré que TikTok n'ignore pas ses effets sur la santé mentale des jeunes. Selon un document interne de TikTok lui-même, cité par la radio, l’algorithme de l’application nuirait «au sommeil, à la nutrition, au fait de se déplacer dans la pièce ou de regarder quelqu’un dans les yeux». Cette information < sortie de son contexte > aurait dû rester confidentielle, riposte TikTok.