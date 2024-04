À Montpellier, la mère de la jeune victime est désignée à la vindicte publique… parce qu’elle accuse le collège de n'avoir pas protégé la jeune persécutée

Le collège "en colère"... contre la mère de la victime ! Les profs du collège Arthur-Rimbaud nient tout. Ils nient l’absence de protection de la jeune Samara par le collège. Ils doutent même du caractère islamique (pourtant affiché) de l’agression… La chose grave, à leur avis, est que la mère de Samara veuille abriter sa fille de ses persécuteurs en la mettant dans un collège privé ! C’est l’inversion accusatoire dans toute sa laideur. Voilà jusqu’où peut tomber – à Montpellier et sans doute ailleurs – ce “sanctuaire de la laïcité” qu’est censée être l’école publique :

► Situation symptomatique à Montpellier. La collégienne Samara, 13 ans, lynchée jusqu’au coma (début avril) par un groupe d’élèves prétendant la punir de “ne pas faire le ramadan”, a quitté l’hôpital mais reste traumatisée. Tétanisée à l’idée de revoir ceux qui la persécutaient, elle ne veut pas retourner au collège Arthur-Rimbaud. Sa mère l’a donc inscrite à des cours à distance et envisage de la mettre dans l’enseignement privé. À son avis, en effet, le collège public n’avait rien fait – pendant plusieurs mois – pour protéger Samara des élèves persécuteurs... Que se passe-t-il alors ? Une chose ahurissante : c’est contre la mère de Samara qu’éclate la fureur des syndicats du collège public ! Ils n’admettent pas le reproche. Ils nient toute responsabilité dans le drame, qui a pourtant eu lieu dans leur établissement. Ils déclenchent tout un tapage : mobilisant la FCPE (parents proches de la Nupes), ils convoquent les médias à une manifestation profs-parents devant le collège ! On en a entendu les cris ce matin à France Info.

Ainsi, par un retournement de situation quasi-obscène, ce sont les victimes – Samara et sa mère – qui sont désignées à l’opprobre. L’Education nationale refuse de s’interroger sur elle-même.

Les gouvernants ne cessent d’invoquer “l’esprit des Lumières”[1] et “la laïcité” dont l’enseignement public serait le garant. Les radios du service public continuent plus ou moins leur offensive contre l’enseignement privé sous contrat… (France Info, ce matin à l’aube, donnait longuement la parole à une femme affirmant que des religieuses enseignantes frappent les enfants “jusqu’à ce qu’il y ait du sang partout” et les forcent à “réciter vingt-cinq prières par jour”). Mais dans le monde réel, une mère issue de l’immigration maghrébine n’a d’autre solution que de placer son adolescente dans une école privée (probablement catholique) pour la faire échapper à des petits tyrans, islamistes autoproclamés, qui ont l’impunité au collège public. Et c’est contre Samara et sa mère que les profs de ce collège ameutent le “quartier” et les auditeurs de France Info !

Ils l’ameutent aussi contre la ministre Belloubet, parce qu’elle a pris le parti des victimes et déclaré qu’elle serait ferme : attitude que les profs d’Arthur-Rimbaud ressentent bizarrement comme “un désaveu”. Curieuse logique de la part d’éducateurs… Et logique partagée par l’académie de Montpellier : dans cette inquiétante affaire (qui n’est que l’une des “violences communautaristes” en France depuis un mois), la rectrice semble se soucier de la réputation du collège plus que des victimes – en dépit du fait que le parquet a mis en examen trois élèves pour tentative d’homicide volontaire.

Quant au jeune Gabriel Attal, il a promis des mesures “extrêmement fortes”, et s’étonne sans doute de n’être pas cru.

[1] Esprit dont nos ministres seraient évidemment incapables de parler, même trois minutes. Le mot “Lumières” n’est qu’un abracadabra pour une classe politique de plus en plus inculte.