"Dilexi te" : le pape Léon XIV garde le cap antilibéral

La première exhortation apostolique du pape Prevost reprend avec force la critique ecclésiale du système ultralibéral. Enracinée dans l'Evangile et la Tradition, elle réfute ceux qu invoquent le "spirituel" contre le "social" :

Le pape Léon XIV vient de publier sa première exhortation apostolique. Elle s’intitule Dilexi Te (c’est la parole du Christ : “Je t’ai aimé”). Et elle rappelle l’urgence de la solidarité chrétienne avec les pauvres, mission bimillénaire de l’Église enracinée dans l’Evangile et la Tradition des Pères.

Dilexi Te est un enseignement spirituel et pastoral, donc très ferme dans sa critique du système économique actuel : ce qui ne devrait étonner aucun catholique, cette fermeté étant une constante de la doctrine sociale de l’Église depuis ses origines ! On la retrouve chez Jean-Paul II, chez Benoît XVI, chez François, et maintenant chez Léon XIV.

Léon XIV exhorte ainsi les catholiques à vivre mieux leur devoir social. Alors qu’une campagne d’opinion ultralibérale, en France, répand l’idée que l’Église dérape ("devient une ONG”) quand elle se soucie du social, Léon XIV souligne que c’est juste le contraire : “L’histoire bimillénaire d’attention ecclésiale envers les pauvres et avec les pauvres fait partie intégrante du cheminement ininterrompu de l’Église. Le souci des pauvres fait partie de la grande Tradition de l’Église comme un phare lumineux qui, à partir de l’Évangile, a éclairé les cœurs et les pas des chrétiens de tous les temps”. Et aujourd’hui, ajoute le pape, “l’engagement en faveur des pauvres” implique “l’élimination des causes sociales et structurelles de la pauvreté”..

L’action en faveur des pauvres a donc une dimension métapolitique. Mais celle-ci ne dispense pas du devoir individuel de charité, c’est-à-dire de dons personnels aux organismes caritatifs et, surtout, de fraternité vécue avec les pauvres comme le pratiquent aujourd’hui beaucoup de catholiques français. Le pape les y encourage avec force : “Il faut toujours relire l’Évangile pour ne pas risquer de le remplacer par la mentalité mondaine. Il est impossible d’oublier les pauvres si nous ne voulons pas sortir du courant vivant de l’Église qui jaillit de l’Évangile et féconde chaque moment de l’histoire”. Et encore ceci, en réponse aux idéologues bourgeois – parfois grands universitaires – qui opposent le spirituel au social : “Le souci de la pureté de la foi ne va pas sans le souci d’apporter, par une vie théologale intégrale, un témoignage efficace de service du prochain, et tout particulièrement du pauvre et de l’opprimé…”

C’est le langage de l’Evangile, le langage de saint Jean Chrysostome, de saint Augustin et du grand chantier de la théologie catholique à travers les siècles.

À propos de notre propre siècle, l’exhortation apostolique Dilexi Te vient juste au bon moment pour remettre, si j’ose dire, l’église au milieu du village : c’est-à-dire au milieu d’un monde occidental où de trop puissantes forces déboussolent les esprits. Un christianisme annexé par des forces étrangères à l’Evangile serait inacceptable. Merci à Léon XIV !