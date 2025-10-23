Sans limites : Marine Tondelier sera candidate (elle aussi) à la présidence de la République en 2027, ou avant...

Laissons la parole à La Fontaine :

Une Grenouille vit un bœuf

Qui lui sembla de belle taille.

Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf,

Envieuse s'étend, et s'enfle, et se travaille

Pour égaler l'animal en grosseur,

Disant : Regardez bien, ma sœur ;

Est-ce assez ? dites-moi ; n'y suis-je point encore ?

— Nenni. — M'y voici donc ? — Point du tout. — M'y voilà ?

— Vous n'en approchez point. La chétive pécore

S'enfla si bien qu'elle creva.

Jean de La Fontaine