23/10/2025

Sans limites : Marine Tondelier sera candidate (elle aussi) à la présidence de la République en 2027, ou avant...

marine tondelier,gauches

Laissons la parole à La Fontaine :


Une Grenouille vit un bœuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf,
Envieuse s'étend, et s'enfle, et se travaille
Pour égaler l'animal en grosseur,
Disant : Regardez bien, ma sœur ;
Est-ce assez ? dites-moi ; n'y suis-je point encore ?
Nenni. — M'y voici donc ? — Point du tout. — M'y voilà ?
— Vous n'en approchez point. La chétive pécore
S'enfla si bien qu'elle creva.

 

 

Jean de La Fontaine

 

 

19:26 Publié dans Politique | Tags : marine tondelier, gauches

Commentaires

GRENOUILLE

> Grenouille verte ? Selon Melenchon, qui s'y connaît, elle appartiendrait plutôt à l'espèce "venimeuse". (Je le cite).

C. v. L.
______

Écrit par : Carl von Linné / | 23/10/2025

