23/10/2025
Sans limites : Marine Tondelier sera candidate (elle aussi) à la présidence de la République en 2027, ou avant...
Laissons la parole à La Fontaine :
Une Grenouille vit un bœuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf,
Envieuse s'étend, et s'enfle, et se travaille
Pour égaler l'animal en grosseur,
Disant : Regardez bien, ma sœur ;
Est-ce assez ? dites-moi ; n'y suis-je point encore ?
— Nenni. — M'y voici donc ? — Point du tout. — M'y voilà ?
— Vous n'en approchez point. La chétive pécore
S'enfla si bien qu'elle creva.
Jean de La Fontaine
Commentaires
GRENOUILLE
> Grenouille verte ? Selon Melenchon, qui s'y connaît, elle appartiendrait plutôt à l'espèce "venimeuse". (Je le cite).
C. v. L.
______
Écrit par : Carl von Linné / | 23/10/2025
