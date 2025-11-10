Léon et Elon ne sont pas dans le même bateau

Le pape Léon XIV crosse les rémunérations ubuesques d’Elon Musk. L’Église continue ainsi sa critique militante du capitalisme sans frein. Quand nos médias admettront-ils que leurs épouvantails “catholiques” (lStérin, Bolloré et autres ultralibéraux) tournent le dos à ce qu’enseigne le successeur de saint Pierre ? Réflexions à propos de la campagne d'intox lancée par le Veau d'or dans la bourgeoisie catho française :

Les actionnaires de Tesla viennent de valider un plan de rémunération qui rapportera à Elon Musk plus de mille milliards de dollars. L’inouï de ce super-profit fait tout de même peur à certains grands partenaires de Tesla comme le fonds souverain de Norvège, qui se déclare “préoccupé par le montant total de la rémunération, par la dilution, et par l’absence de mesures pour atténuer le risque lié à une seule personne-clé". Ou comme le trésorier de l’Etat de New York, qui juge que Musk aurait pu s’en tenir à la participation qu’il détenait déjà et qui faisait déjà de lui l’homme le plus riche du monde.

Mais la protestation significative est celle de Léon XIV. Le successeur de saint Pierre a consacré son premier entretien avec un média aux rémunérations astronomiques des grands patrons du monde riche, et en particulier à celle d’Elon Musk. Citons le pape : “Des dirigeants qui, il y a soixante ans, gagnaient quatre à six fois plus que leurs salariés, aujourd’hui empochent 600 fois plus que le salaire moyen…” Le pape exprime son indignation devant les mille milliards offerts à Musk par ses actionnaires, : “Qu’est-ce que ça veut dire, une somme pareille ? Si c'est la seule échelle de valeur désormais, nous sommes en grand danger !”

La sainte colère de Léon XIV doit être entendue et méditée par les catholiques du monde entier : spécialement ceux d’Europe et des Etats-Unis, actuellement ciblés par une propagande étrange et suspecte. Avec de surpuissants moyens médiatiques, un certain lobby veut persuader le bourgeois que la religion catholique approuve une finance sans foi ni loi ni limites (et sans contrepoids sociaux ni environnementaux). Comme si catholicisme et profits financiers délirants étaient les deux faces, recto-verso, d’une même médaille à sauvegarder et qui s’appellerait “civilisation occidentale”.

Tel est en effet le prétendu catholicisme de M. Zemmour, de Mme Maréchal et de beaucoup d’autres, notamment les membres du salon à plantes vertes intitulé Académie catholique de France. Mais leur catholicisme est le contraire de ce qu’enseignent les papes ! Relisons Jean-Paul II, Benoît XVI, François et maintenant Léon... Dès son élection, en mai dernier, le pontife américano-péruvien dénonce ce qu’il nomme “les excès du capitalisme, système économique mondial marginalisant les pauvres et surexploitant la nature jusqu’à la détruire”. Le pape Léon parle clair. Le pape François parlait clair. Et le pape Benoît. Et le pape Jean-Paul… En aucun cas on ne peut brouiller leur message pour faire dire au catholicisme social autre chose que ce qu’il dit d’essentiel – et toujours plus nettement – depuis l’encyclique Rerum novarum de Léon XIII ! Alors merci à Léon XIV de maintenir le cap, et de braver courageusement les titans de l’influence mondiale. Merci au pape de faire briller la lampe de la pensée sociale chrétienne : elle ne se laissera jamais réduire au rang de cinquième roue du char du Veau d’or.