Choc à droite en Europe : en fait Big Daddy était un ogre

Dans le débat sur les coups de brute de Washington, c'est Dominique de Villepin qui a raison pour l'essentiel :

De Gaulle sauva deux fois l'idée de souveraineté : une fois en 1940, quand Vichy s'engluait dans la soumission ; une fois en 1944, par son action rapide pour relever les signes de l'Etat – empêchant ainsi Roosevelt d'imposer une administration US à l'Hexagone*. Aujourd'hui Villepin parle (en gros) le même langage que de Gaulle. Face à la droite française trumpisée, il appelle à ne servir que l'intérêt du pays. Et l'intérêt du pays selon Villepin – comme selon de Gaulle avant lui – est de résister aux empires en parlant un certain langage universel : le langage du droit des nations dans le monde. De Gaulle le fit en septembre 1966, par son discours de Phnom-Penh contre la guerre américaine au Vietnam. Villepin l'a fait en février 2003, par son discours à l'ONU contre l'invasion américaine de l'Irak... En ces deux circonstances, de Gaulle et Villepin ont parlé un certain langage universel qui était l'arme de résistance de leur pays et de nombreux autres... Aujourd'hui cet universalisme (non le mondialisme) est la juste voie.

C'est une évidence, mais beaucoup de membres de la droite et de l'ultradroite françaises ne la comprennent pas. Ces "nationalistes" n'ont pas le sens national. Fascinés par Trump et Milei (quel symptôme !), ils s'imaginent que, des deux côtés de l'Atlantique, les imprécations US contre les climatologues, les vaccins, les impôts, le social, les wokes et les Latinos constituent désormais l'essentiel de la politique. Autrement dit ils commettent, à l'envers, la même erreur que la gauche woke-LGBT : noyer le politique dans le sociétal – c'est l'une des causes de l'impasse parlementaire actuelle qui indigne les vraies gens (comme disait feu Tapie). Ne voyant plus que les obsessions sociétales qu'ils croyaient partager avec la Maison Blanche, la plupart des politiciens de droite et d'ultradroite en Europe fermaient les yeux sur la véritable action de l'équipe Trump. Ils ne protestent que craintivement quand M. Trump envoie ses commandos à l'étranger enlever un chef d'Etat... D'ailleurs, disent nos gens de droite, "c'était un rouge..." (exact) et "c'était le big boss de l'envoi de drogue aux USA..." (inexact). Etc. Tous les prétextes sont bons pour fermer les yeux, tellement on espère que Big Daddy va nous faire gagner les élections.

Mais le malaise apparaît quand Big Daddy annonce qu'il va envahir le Groenland ou l'acheter de force. Le Groenland est sous administration danoise depuis 1814, confirmée par la Cour internationale de justice en 1933. Le Danemark était jusqu'à présent le plus américanophile des membres de l'Otan. Arracher un territoire à un pays allié est un acte de brute aveugle. Big Daddy est un ogre ! Panique chez nos patriotes européens : ils se retrouvent en porte-à-faux. Après le scandale groenlandais, fermer les yeux leur donnerait l'air d'être un parti de l'étranger (et de l'étranger hostile), chose paradoxale de la part de patriotes. Si l'on veut garder contenance, il faut donner aux électeurs l'impression que l'on n'applaudit pas tout ce que fait Trump... Alors Orban se risque à émettre une ombre de réticence ; Farage ose déclarer que les méthodes américaines sont "contraires au droit international" ; pour empêcher Bardella d'applaudir l'exploit de Caracas, sa patronne le prend de vitesse et appelle au respect des souverainetés nationales. Ainsi s'effondre l'illusion d'un "combat culturel" euro-américain, sorte d'Internationale transatlantique, et d'une Amérique qui serait la base technique de la contre-révolution mondiale. Ce qui apparaît, c'est que M. Trump ne connaît que ses appétits et ne nous veut pas plus de bien qu'aux Vénézuéliens.

M. Macron n'a pas tort de dire que l'Europe occidentale est menacée ; ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la première menace contre des terres européennes allait venir de Washington.

_________

* Aussi bizarre que ça paraisse, il y a encore quelques Français aujourd'hui pour regretter que Roosevelt n'ait pas mis la France sous protectorat US.