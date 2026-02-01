01/02/2026
Des Européens découvrent le vrai visage de Washington
« L’Amérique sans fard », titre avec raison Le Monde diplomatique. Et EuroNews décrit la manifestation, à Copenhague, des anciens combattants danois d’Afghanistan révoltés par le mépris de M. Trump envers eux. Il est plus que temps pour les Européens de répudier leur trop longue hébétude atlantiste :
Extraits du reportage d’Euronews :
Les Danois protestent
contre l'administration Trump
EURONEWS / Sertac Aktan / dim. 1 février
<< Des centaines d'anciens combattants danois, dont beaucoup ont servi aux côtés des troupes américaines, ont organisé samedi 31 janvier une manifestation silencieuse devant l'ambassade des États-Unis à Copenhague. Cette action faisait suite aux déclarations de l'administration Trump, qui minimisaient leurs contributions aux combats, ainsi qu'aux menaces visant à prendre le contrôle du Groenland. (…) "Le Danemark a toujours été aux côtés des États-Unis, et nous avons répondu présents dans les zones de crise à travers le monde chaque fois que les États-Unis nous l'ont demandé", a déclaré le groupe ‘Danish Veterans & Veteran Support’, organisateur de la manifestation, dans un communiqué. "Nous nous sentons abandonnés et ridiculisés par l'administration Trump. Les mots ne peuvent décrire à quel point il est douloureux de voir les contributions et les sacrifices du Danemark dans la lutte pour la démocratie, la paix et la liberté oubliés à la Maison-Blanche." Les participants ont planté 52 drapeaux danois devant l'ambassade, chacun portant le nom d'un soldat tombé en Afghanistan ou en Irak. (...)
Le président américain Donald Trump, qui s'est exprimé plus tôt cette semaine à Davos, en Suisse, a dénigré les alliés : "Nous n'avons jamais eu besoin d'eux, nous ne leur avons jamais vraiment demandé quoi que ce soit", a-t-il déclaré. "Ils diront qu'ils ont envoyé des troupes en Afghanistan, ou ailleurs, et c'est vrai, mais ils sont restés un peu en retrait, loin des lignes de front." (...) Quarante-quatre soldats danois ont perdu la vie en Afghanistan, le plus lourd bilan en termes de morts par habitant parmi les forces de la coalition... >>
