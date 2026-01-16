“Un véritable court-circuit des droits humains" (discours de Léon XIV au corps diplomatique, 9 janvier)

Vogue de l'absurde... Voyant la société comme elle est (et ne prenant pas les dérives sociétales pour de bons "signes des temps"), le pape Léon XIV met au jour ce que les tendances sociétales véhiculent souterrainement :

Ainsi son discours au corps diplomatique le 9 janvier dernier : “En Occident, l’espace de la véritable liberté d’expression se réduit rapidement. Un nouveau langage, digne d’un roman d’Orwell, se développe, et, dans sa volonté d’être toujours plus inclusif, finit par exclure ceux qui ne se conforment pas aux idéologies qui l’alimentent...” Il ajoute : “Nous assistons à un véritable court-circuit des droits humains. Le droit à la liberté d’expression, à la liberté de conscience, à la liberté religieuse, et même le droit à la vie, sont restreints au nom de prétendus nouveaux droits : ce qui a pour conséquence de vider de sa substance le cadre même des droits humains, et d’ouvrir la voie à la violence et à l’oppression... Cela se produit lorsque chaque droit devient auto-référentiel, et surtout lorsqu’il se déconnecte de la réalité, de la nature et de la vérité”.

Ce contre quoi Léon XIV met en garde est un langage sans précédent. Alors que le langage diplomatique a pour but (en principe) de laisser toujours des chances au bien commun, le nouveau langage enferme chaque prétendue communauté dans la revendication acharnée de ses “droits” : c’est la négation solipsiste du bien commun. Et quand ces prétendues communautés sont artificielles, leurs revendications contredisent “la réalité, la nature et la vérité” comme le souligne Léon XIV. Aujourd’hui les médias ne cessent de relayer des rages étranges ; les tribunaux sont assiégés de plaintes sans fondement ; les relations sociales les plus inoffensives sont présentées comme des abus à venger. Tous ces griefs nouveaux ne pouvant être exprimés dans le langage normal, un langage nouveau est inventé. C’est l’idiome des tenants d’une certaine idéologie : il est incompréhensible pour la plupart des gens. Je cite Léon XIV : “De nos jours, le sens des mots est de plus en plus flou et les concepts qu’ils représentent de plus en plus ambigus. Le langage n’est plus le moyen privilégié de la nature humaine pour connaître et rencontrer, mais, dans les replis de l’ambiguïté sémantique, il devient de plus en plus une arme pour tromper ou frapper et offenser ses adversaires...” Conclusion du pape : “Nous avons besoin que les mots recommencent à exprimer sans équivoque des réalités certaines. C’est seulement ainsi qu’un dialogue authentique et sans malentendus pourra reprendre. Cela doit se produire dans nos foyers et sur nos places, en politique, dans les moyens de communication et sur les réseaux sociaux” .













Un idiome propre aux dominant-e-s...



