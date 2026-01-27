Donald Trump, le cannibale sans frontières

Hommage de Trump (en meeting) au serial killer cannibale du 'Silence des agneaux'... Trump revendique le Groenland, Vance revendique le catholicisme. Mais ni le Groenland ni le catholicisme ne sont à vendre :

Le Groenland est un pays autonome sous mandat danois. En proclamant sa volonté d’annexer ce pays (contre le voeu de la majorité des Américains), le président Trump inquiète le monde quant à sa santé mentale. Et il indigne les Groenlandais. Leur ministre de l’Économie, Mme Nathanielsen, le dit tout net : “L’idée de pouvoir être acheté ou vendu comme une marchandise, voire d’être pris par la force et occupé par un autre pays, est tout simplement surréaliste”.

Mme Nathanielsen juge inadmissible que l’on veuille acheter un territoire comme une marchandise. Mais depuis les années 1990, on nous répétait que le marché deviendrait la loi générale et s’appliquerait à tout. Et que le commerce ferait le bonheur du monde alors que le politique avait fait son malheur… C’était l’idéologie de ce qu’on appelait à l’époque "la mondialisation heureuse". Aujourd’hui le président Trump, milliardaire de l’immobilier, a une notion cannibale de la mondialisation ; mais il est un chaud partisan du marché appliqué à tout.

C’est aussi le cas de JD Vance. Mais il se déclare catholique, contrairement à M. Trump. Il affirme même avoir lu tout saint Augustin : prétention qui lui a valu une courtoise mise au point de la part de Léon XIV, le pape invitant le vice-président des Etats-Unis à mieux lire le père de l’Église. Comme le rappelle le Pr Jean-Marie Salamito dans son livre Les Pères de l’Église et l’économie (éditions Salvator), saint Augustin ne sacralise pas le commerce. Il ne fait pas de l’économie notre destin terrestre. Il ne prétend surtout pas que la richesse sur cette terre soit la récompense de la piété ! Impossible de trouver dans saint Augustin la justification de cette ânerie matérialiste qui s’intitule "évangile de la prospérité” et fait de charlatans affairistes des guides spirituels.

Quant à admettre qu’un petit peuple puisse être spolié de son territoire par une grande puissance, c'est étranger à la foi chrétienne. Le catéchisme de l’Église catholique, au paragraphe 2438, condamne “les relations commerciales iniques entre les nations". ‘Inique’ veut dire ‘très injuste’. C’est ce que veut faire M. Trump aux cinquante mille habitants du Groenland. JD Vance n'a pas le droit d'invoquer le catholicisme pour contredire le pape et soutenir le cannibalisme de M. Trump ; conseillons au vice-président d'imiter son compatriote Rod Dreher, qui a quitté Rome pour le patriarcat de Moscou.