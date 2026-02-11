Duel en vue entre le pape et les faux prophètes

Peter Thiel, : nouveau gourou pour les cathos de droite français ? Nous sommes prévenus depuis deux mille ans : de siècle en siècle surgissent des faux prophètes usurpant les mots de la foi. En voici un, accueilli avec tapis rouge à l'Académie des sciences morales et politiques :

Le 26 janvier, l’Académie des sciences morales et politiques a invité (en quel honneur ?) un étrange milliardaire américain à venir donner un cours d’idéologie. Le milliardaire, c’est M. Peter Thiel, gérant de fonds spéculatifs et investisseur de capital-risque. Son idéologie, c’est un mélange de science-fiction et de théologie de contrebande.

.M. Thiel estime que la révolution technologique actuelle (intelligence artificielle en tête) est l’outil d’une rédemption spirituelle ; il croit en trouver l’annonce dans le livre de l’Apocalypse. Selon M. Thiel, souhaiter la paix dans le monde c’est “tenir le discours de l’Antéchrist”. Il traite aussi de “soldats de l’Antéchrist” les chercheurs qui mettent en garde contre les dangers d’un développement incontrôlé de l’intelligence artificielle…

L’usage que M. Thiel fait de la Bible est grotesque, mais inquiétant, alors que la majorité de nos contemporains ne connaissent plus le christianisme.

Par ailleurs, le problème de l’intelligence artificielle appelle l’attention des catholiques, mais pas au sens où l’entend le gourou américain. C’est ce que souligne Léon XIV. Dans son message du 24 janvier pour la 60e journée mondiale des communications sociales, le pape met en garde contre “une confiance naïve et non-critique” dans l'intelligence artificielle si on la prend, dit-il, pour un “oracle”. “Tout cela peut affaiblir notre capacité à penser de manière analytique et créative et à comprendre les significations”, constate-t-il.

L’intelligence artificielle se développe en ce moment à une vitesse insoupçonnée. Or (explique l’un de ses concepteurs) elle est capable de réactions hostiles à l’égard de l’humanité, comme dans le film ‘2001, l’odyssée de l’espace’. Si l’on n’y prend pas garde, elle pourrait nous réserver des surprises désastreuses. De cela M. Thiel ne dit pas un mot. On sait pourquoi : c'est que ses vaticinations historico-théologiques enrobent surtout ses intérêts financiers. Qu’il ait été invité à la tribune de l’Institut de France aurait de quoi surprendre si l’on ne savait pas que l’invitation venait de Mme Chantal Delsol, elle-même gourou de la bourgeoisie catho-droitière ; ce n’est pas de ce côté-là qu’on peut trouver un langage de sagesse… Mais plutôt du côté de Léon XIV, qui conclut son message du 24 janvier par des conseils urgents : “Il faut apprendre à utiliser l'IA sans être manipulés par elle ; il faut protéger notre image, notre visage et notre voix pour éviter la fraude numérique, le cyberharcèlement et les vidéos truquées ; il faut comprendre comment les algorithmes modèlent notre perception de la réalité, comprendre comment l’IA peut avoir des préjugés, comprendre les mécanismes qui intoxiquent nos flux d'informations. Et il faut s’informer sur les intérêts financiers qui se cachent derrière l’IA…”

En résumé : 2026 verra sans doute un duel entre l’évêque de Rome et les faux prophètes.

Prochaine note :

comment Léon XIV mobilise l'Eglise américaine face au trumpisme.