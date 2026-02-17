Face au confusionnisme de Donald Trump, Léon XIV mobilise les évêques américains

Propagande confusionniste internationale, version française. Aux USA, Léon XIV pousse les catholiques "pro-life" et les catholiques "social d'abord" à marcher ensemble :

La note précédente évoquait le danger de confondre religion et politique. Ce danger est flagrant aux Etats-Unis aujourd’hui. Le pape Léon XIV – américain lui-même – en est très conscient : il entreprend de lutter contre le danger auprès des catholiques américains de toutes nuances.

Selon la doctrine sociale de l’Église catholique, la force doit n’être que le dernier recours des gouvernants. Selon Donald Trump, la force brutale est l’arme première et doit être employée en toute circonstance. L’attitude trumpienne est incompatible avec le christianisme... Pourtant un grand nombre d’Américains, catholiques ou protestants, se sont laissés trumpifier parce que Trump se proclame (entre autres) défenseur des chrétiens – même quand ils ne sont pas attaqués. Voilà le danger de confusion entre la politique et la religion.

Que fait alors Léon XIV ? Il applique l’esprit de synodalité. Il encourage l’Église catholique américaine à agir. Et elle agit ! En novembre dernier, les évêques des Etats-Unis condamnent les méthodes barbares de la police spéciale ICE... Face à la revendication du Groenland par Trump, Mgr Timothy Boglio, classé “conservateur” par les médias (*) et aumônier en chef de l’armée américaine, en appelle à saint Augustin pour souligner, le 18 janvier, que les soldats américains ont le droit de désobéir aux ordres contraires à leur conscience… Le 19 janvier, Mgr Tobin, Mgr Cupich et Mgr McElroy – trois cardinaux américains classés “bergogliens” – critiquent la brutalité amorale de Washington vis-à-vis des autres pays et appellent les Etats-Unis à retrouver, disent-ils, “leur boussole morale”...

On peut se demander si la Maison Blanche voit ce fait, mais il est frappant : alors que depuis dix ans les catholiques américains et leurs évêques se divisaient entre la ligne “pro-life avant tout” et la ligne “social d’abord”, aujourd’hui l’impulsion donnée par Léon XIV réunifie les deux tendances. D’anciens électeurs catholiques de Trump finissent par admettre que son amoralité cynique est étrangère au christianisme. Ainsi ils échappent au piège qui consiste à habiller de vocabulaire chrétien une férocité n’ayant rien à voir avec l’Evangile… Pour échapper au flûtiau des envoûteurs, c’est l’heure pour nous de relire Les grands cimetières sous la lune.



__________

(*) Mgr Broglio est connu pour l’orthodoxie de ses positions sur les dossiers de bioéthique.