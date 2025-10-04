Islamistes à LFI : le témoignage de Cédric Brun

Je reproduis ici le communiqué de Cédric Brun, élu LFI du conseil régional des Hauts-de-France, sur ses raisons de claquer la porte de ce parti :

Ex-secrétaire de la CGT à Valenciennes, conseiller régional du groupe des gauches des Hauts-de-France depuis 2021, Cédric Brun quitte LFI et dit pourquoi : «Depuis plusieurs mois, je constate le recrutement de profils inquiétants qui rejoignent les groupes locaux d’action (de LFI), notamment dans le Denaisis », indique-t-il. Il y voit «une stratégie d’infiltration et d'entrisme des Frères musulmans » au sein du parti de Mélenchon. Exemple : «Soufiane Iquioussen (fils de l’Imam Hassan Iquioussen expulsé au Maroc en janvier 2023) est devenu chef de file du groupe d’action LFI du Denaisis et est déjà en campagne à Denain avec Youssouf Feddal, un de ses proches. Il ne fait pas de doute qu’ils auront l’investiture de LFI. Or je ne veux pas faire de la politique aux côtés de personnes qui affichent un profil non-républicain... La présence de Youssouf Feddal aux côtés de Manuel Bompard (coordinateur national de LFI), lors d’un meeting à Maubeuge, démontre son adoubement. D’autant que M. Bompard ne pouvait pas ne pas savoir, puisque je lui avais écrit, ainsi qu’au député Paul Vannier, chargé des élections à La France insoumise », poursuit l’élu. (Soufiane Iquioussen, longtemps collaborateur de la municipalité PS de Denain, en a été exclu en 2021 pour suspicion d'entrisme).

Cédric Brun explique : « Je viens de la CGT et du PCF, où on a tendance à être très laïcs, et où la religion doit rester dans la sphère privée. C’est d’ailleurs ce qui m’avait séduit en 2017 chez Mélenchon. Mais j’observe un virage idéologique du mouvement depuis 2022. Je prends acte et j’appelle les citoyens à la plus grande vigilance ».

Dans son communiqué, Cédric Brun décrit ce qui se passe au sein des Insoumis : "Ma conscience politique m'empêche de marcher avec des gens qui ont pour credo l'entrisme et considèrent que leurs croyances passent avant la République... Des profils inquiétants, très proches des Frères musulmans, revendiqués ou cachés, sont arrivés depuis le 7 octobre et prennent de l'importance dans le mouvement. Je constate cela à Denain, à Douchy, à Maubeuge, à Grande-Synthe, à Roubaix... Des dizaines de militants (LFI première manière) ont pris leurs distances avec cette dérive dangereuse ou ont été purgés car trop critiques... L'heure est grave. Des groupes d'action historiques (au sein de LFI) sont remplacés par d'autres, dirigés par des membres fréristes. Aux universités d'été de LFI, on a interdit à des journalistes de travailler et on a laissé s'exprimer des membres connus des Frères musulmans !"

Ce qu'il décrit est une dérive hors de la vraie gauche : les militants LFI première manière, ultra-laïques et centrés sur le combat social, sont désormais "dépassés", dit-il, par des militants dont les seuls combats sont le port du voile, la cantine halal et la Palestine..."

Cédric Brun a écrit à Paul Vannier, coordinateur de l'espace “Élections et élu·es” de LFI, pour protester contre la montée des islamistes dans le parti. Vannier lui a répondu par un "circulez, il n'y a rien à voir".

Et une grande partie de la classe politique détourne les yeux de ce sujet dérangeant. On comprend ainsi les difficultés rencontrées par Laurent Wauquiez pour mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire sur l'islamisme et LFI.