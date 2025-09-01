Décision de Léon XIV : Newman docteur de l'Eglise

Par décision papale du 31 juillet, le Britannique John Henry Newman (1801-1890) va être reconnu docteur de l’Église. Ce titre, attribué à ce jour à trente-huit saints seulement, distingue non seulement la sainteté de vie, mais l’apport décisif d’une doctrine pour l’intelligence de la foi. Ci-dessous le commentaire de la Nouvelle revue théologique :

NOUVELLE REVUE THÉOLOGIQUE, 01/ 09

« Pour comprendre cette décision, peut-être est-il intéressant de faire un pas de côté. On peut en effet mettre en lumière la manière dont un autre géant de la théologie, Henri de Lubac, a lu et compris Newman : en rapprochant Newman d’Henri de Lubac, on découvre combien leur destin et leur doctrine se répondent. Tous deux furent soupçonnés puis réhabilités, tous deux trouvèrent dans l’Église leur vocation de témoins fidèles. Tous deux ont surtout transmis une intelligence de la foi marquée par l’organicité du mystère : la révélation comme un tout vivant, le dogme comme son expression progressive, et l’Église comme lieu de cette croissance. Lubac, en lisant Newman, trouva une source d’inspiration et de réconfort ; Newman, à travers Lubac, a préparé la théologie du XXe siècle et l’élan de Vatican II. »

NOUVELLE REVUE THÉOLOGIQUE

juillet-septembre 2025

Alain de BOUDEMANGE - Jean-Baptiste a-t-il accompli des miracles ? / Jean-Baptiste EDART - Ouvrir sa Bible au hasard est-il une pratique chrétienne ? Bibliomancie et charisme de texte / François ODINET - Le synode « pour une Église synodale » : relecture d’un apprentissage / Jacques SCHEUER s.j. - Y a-t-il, dans le bouddhisme, une place pour l’espérance ? / Pierre-Louis BOYER - Gustave Thibon, Josef Pieper et Gabriel Marcel, apôtres de l’espérance / Marie-David WEILL - Théologie sur le Sacré-Cœur et théologie du Sacré-Cœur. En hommage au pape François qui nous a donné l’encyclique Dilexit nos / Giulio DE LIGIO - Patriotisme et charité. Sur le discernement spirituel du politique /Paul GILBERT s.j.-Articuler deux savoirs, la science et la religion : à propos de Jean-Michel Maldamé, Science et religion. Une approche intercritique (2024)

La NRT est une revue trimestrielle publiée par un groupe de professeurs de théologie,

sous la responsabilité de la Compagnie de Jésus à Bruxelles.

www.nrt.be