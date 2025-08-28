Affolante directive de l'exécutif aux hôpitaux : être prêts pour une guerre totale à partir de mars 2026

Révélée par une fuite, confirmée à demi-mot par Catherine Vautrin, cette directive de juillet aux hôpitaux leur enjoint de créer des antennes chirurgicales "près des gares et des aéroports" pour accueillir "de 10 000 à 50 000 soldats blessés" à partir de mars prochain ! Engager la France dans une guerre contre la Russie malgré la faiblesse de nos moyens militaires ? Perspective insoutenable :

Le Canard et les journaux régionaux en ont parlé hier et avant-hier, et maintenant France Info mais avec réticence alors que le sujet est d'un calibre impressionnant. Selon Ouest-France, la circulaire envoyée par le ministère aux hôpitaux en juillet "évoque la nécessité pour le pays de devenir une base arrière capable d’accueillir un afflux massif de militaires blessés, français comme étrangers" à partir de mars 2026. Le ministère de la Santé demande de préparer l'installation rapide de centres médicaux à proximité de ports ou d’aéroports. Selon la source, "les autorités anticipent l’arrivée dans les hôpitaux français de 10 000 à 50 000 soldats blessés sur une période allant de 10 à 180 jours. (...) Les professionnels de santé sont appelés à intégrer le Service de santé des Armées, quel que soit leur secteur d’exercice" (...) "Il est nécessaire d’anticiper les modalités du soutien sanitaire en situation de conflit de haute intensité", assure le ministère. Sa circulaire laisse entendre que le conflit envisagé est une guerre totale, puisque comportant "d’éventuelles rétroactions sur notre territoire".

Devant cette perspective terrifiante, des médias ont interrogé la ministre Catherine Vautrin. Elle ne nie pas l'existence de la circulaire. Elle tente d'en relativiser la portée : "Il est tout à fait normal que le pays anticipe les crises", etc... Mais cette posture rassurante (complaisamment relayée par France Info ce vendredi matin) est démentie par le ton de plus en plus guerrier d'Emmanuel Macron : parlant de Vladimir Poutine comme de "l'ogre à nos portes" et de la Russie comme "cruelle et barbare", le chef de l'État ne cesse de qualifier le président russe de "menace pour les Européens". Le même vocabulaire va-t-en-guerre est déployé de jour en jour par Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées et bientôt successeur de François Bayrou. Tout est fait pour persuader les Français qu'ils sont victimes d'agressions quotidiennes de la part de la Russie ; on fabrique ainsi un bellicisme d'atmosphère qui monte rapidement, pour atteindre le degré d'ébullition où la seule issue admise sera l'entrée de la France dans une guerre contre la Fédération de Russie. Cela malgré l'extrême faiblesse de nos moyens militaires conventionnels – et c'est l'aspect le plus fou de cet engrenage ! Quant à la date prévue pour cette folie, elle est presque donnée par la circulaire aux hôpitaux...

"Et je vis paraître un cheval de couleur pâle ; et celui qui était monté dessus se nommait la Mort, et l’Enfer le suivait ; et le pouvoir leur fut donné sur la quatrième partie de la terre, pour faire mourir les hommes par l’épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre..."