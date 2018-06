Un livre à lire d'urgence pour les catholiques français (2)

...et pas seulement eux ! Mais eux en priorité, parce qu'en France une partie des catholiques restent le "milieu d'opinion" le plus réticent, sourd aux appels des papes depuis trente ans :

Dans l'excellent livre de Mahaut et Johannes Herrmann, le chapitre 3 met le doigt où ça fait mal : l'étrange refus d'une partie des catholiques français envers les appels de l'Eglise à la responsabilité environnementale.

Ce refus se décline selon toute la gamme bien-pensante. La plupart se contentent d'esquiver le devoir catholique de cohérence et de loyauté (prescrit par Jean-Paul II dans Christifideles laici), quitte à affirmer - on me l'a souvent lancé - que ce devoir serait du "caporalisme"... D'autres traitent l'écologie intégrale du pape comme "un effet de mode" à dédaigner. Certains y voient même une hérésie, puisque l'écologie est, au choix, "le culte de la déesse Gaïa" ou "la nouvelle forme du communisme" !

Toutes ces nobles allégations dissimulent un prosaïque réflexe de milieu social. Au sein de la bourgeoisie, une arrière-garde (se disant "libérale conservatrice") rejette toute analyse environnementale parce que ça lui paraît venir de "la gauche", et parce que cette analyse met en cause le capitalisme libéral... Les libéraux-conservateurs ignorent que la gauche ne se soucie pas plus d'écologie que la droite. Ils ignorent aussi que le libéralisme économique exclut de conserver quoi que ce soit, sa nature étant d'abolir tout ce qui n'est pas marchandise ! Mais on ne peut pas expliquer ça à cette arrière-garde de la bourgeoisie française rivée au parfum d'un vase vide : ses rites d'antan, qu'elle nomme "valeurs". [1]



Ce rejet de la pensée sociale catholique par un milieu, est donc une question de milieu plus qu'une question catholique. Mais le milieu - une certaine bourgeoisie - pèse lourd dans les diocèses du fait de l'évaporation du catholicisme populaire...

C'est ce qui explique, face au ravage environnemental, "le déni et la faiblesse des réactions catholiques" que constatent pour leur part les Herrmann.

Leur chapitre III rend justice aux nombreuses initiatives écologiques catholiques dans le monde. Mais il souligne que les catholiques allemands et anglais - travaillant depuis quinze ans (avec d'autres courants chrétiens) à la protection de la biodiversité - sont "bien plus conscients des enjeux que leurs coreligionnaires français". D'où vient le retard de ces derniers ? J'ai indiqué ci-dessus l'un des éléments de réponse : le rôle du réflexe de milieu social...

Les Herrmann soulignent quant à eux le rôle de l'absence d'information objective. Comme la moyenne de leurs compatriotes, nombre de catholiques français ignorent que la biodiversité est vitale et qu'il s'agit de bien plus que de "bonté envers les animaux". Comme les autres électeurs de droite, les catholiques français (votant à droite en majorité) prennent les écologues pour des "militants politisés" (de gauche). Erreur plus perverse : beaucoup de catholiques de droite se donnent des airs populistes en accusant l'écologie d'être "un luxe de bobos des pays riches" ; ils ignorent - ou veulent ignorer - l'impact de la déforestation et des événements climatiques extrêmes sur les peuples pauvres de la zone planétaire intertropicale, ou les luttes menées, aux côtés de ces peuples, par leurs évêques et par des religieux (jésuites au premier rang) contre les projets ravageurs et pour une agriculture bio durable... Les pages du livre consacrées à ces questions, ainsi qu'aux idées fausses sur les animaux aujourd'hui, seront découvertes avec gratitude par ceux - ils sont légion - auxquels de tels problèmes restaient étrangers.



Ce qui est troublant, c'est que tant de catholiques français n'aient pas l'air de remarquer que leurs diocèses mettent de plus en plus l'accent sur les problèmes en question. Et cela en lien étroit avec la foi et la théologie !

Certes les grands médias n'en parlent pas (ils préfèreraient une Eglise enfermée dans les dossiers sexuels), et les Herrmann rappellent le jour scandaleux d'août 2015 où une armée de journalistes parisiens se bousculèrent à la Sainte-Baume autour d'une réunion de 70 personnes [2] alors qu'à Saint-Etienne, 2500 personnes étaient réunies pour trois jours aux Assises chrétiennes de l'écologie... devant la seule presse locale.

Car l'Eglise parle du drame écologique, avec force et clarté, et chaque catholique français devrait être au courant ! Le chapitre IV du livre montre la convergence entre "l'Evangile de la Création" - comme dit le pape dans Laudato Si' - et la science des écologues. D'où les pages lumineuses dans lesquelles les Hermann croisent les deux visions, scientifique et théologique, et montrent comment "nous sommes à la fois membres du Corps mystique du Christ, appelés à vivre de relations avec nos frères au sein de notre espèce, et membres de chair du règne animal et de la biosphère, avec les relations de dépendance que cela implique". L'anthropologie chrétienne ne fait pas l'impasse sur cette réalité - "pas plus que sur aucune autre" -, et la responsabilité de la créature humaine envers le reste de la création (confiée aux humains par le Créateur) fait partie de la doctrine sociale - "qui fait partie de la théologie morale", soulignait saint Jean-Paul II.



Il en ressort un "que faire" (et un "comment être") : "Emerveillement ; louange pour les beautés de la Création ; connaissance aussi de l'utilité des écosystèmes ; refus de nous idolâtrer nous-mêmes ; approche systémique. Voilà notre boîte à outils..." Parcourant "la tradition judéo-chrétienne de la Bible au Moyen-Âge" (chapitre IV), les auteurs bousculent les idées reçues. Relisant - sans lunettes déformantes - la doctrine sociale de l'Eglise (chapitre V), ils mettent à leur tour en lumière la notion théologique moderne de "structures de péché" - celle dont les libéraux conservateurs ne veulent pas entendre parler parce qu'elle leur paraît subversive... Le sixième et dernier chapitre appelle à l'action : "accumuler les connaissances", " convertir son regard", "agir de son côté", "rejoindre ceux qui s'engagent". Sans oublier que le système économique doit être "changé en profondeur".



"Nous qui voulons protéger la vie, protégeons-la dans toutes ses dimensions", concluent Mahaut et Johannes Herrmann. Notre première réponse à cet appel sera de faire acheter leur livre !

LA VIE OUBLIÉE

éd. Première partie, coll. La limite, 157 p., 10 €

__________

[1] Plus lucidement libérale que l'arrière-garde, l'avant-garde de la bourgeoisie pense finance globale et disruption. Elle ne s'encombre pas d'illusions "conservatrices". Avant-garde et arrière-garde coexistent souvent au sein des mêmes cousinages.



[2] Non-événement : la présence de Mme Maréchal parmi trois invités politiques à un débat diocésain tenu à la Sainte-Baume Débat où d'ailleurs l'animateur catholique lui fit passer un mauvais quart d'heure ; ce qui ne fut, bien sûr, relaté par aucun média.