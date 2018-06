Un livre que tout catholique français doit lire d'urgence (1)

Par les deux chrétiens que sont la journaliste Mahaut Hermann et son mari Johannes (écologue et ornithologue), ce véritable Que-sais-je scientifique et théologique fait le point sur : 1. les causes économiques de la destruction de l'environnement, et d'abord de la biodiversité ; 2. l'engagement chrétien pour la sauvegarde de la création, encouragé en urgence par tous les papes récents ! Un livre indispensable :

LA VIE OUBLIÉE

CRISE D'EXTINCTION - AGIR AVANT QUE TOUT S'EFFONDRE

éditions Première partie, coll. La limite (149 p., 10 €)

Avant que tout s'effondre n'est pas un sous-titre "catastrophiste" : ni plus ni moins catastrophiste, en tout cas, que l'encyclique de François Laudato Si' (2015). Ou que le si méconnu message de Jean-Paul II sur le saccage économique de la planète (1990). Ou que le discours, encore plus méconnu, de Benoît XVI aux jeunes Italiens (2007) :

"L’un des domaines dans lequel il apparaît urgent d’œuvrer, est sans aucun doute la protection de la création ! L’avenir de la planète, sur laquelle sont évidents les signes d’un développement qui n’a pas toujours su protéger les équilibres délicats de la nature, est confié aux nouvelles générations. Avant qu’il ne soit trop tard, il faut faire des choix courageux, qui sachent recréer une solide alliance entre l’homme et la terre. Un oui ferme est nécessaire pour la protection de la création, ainsi qu’un engagement puissant pour inverser les tendances qui risquent de conduire à des situations de dégradation irréversible..."

Beaucoup de catholiques français connaissent aujourd'hui ces encouragements des papes à la responsabilité environnementale. Mais beaucoup d'autres continuent à les ignorer, malgré les fréquents rappels des évêques. Comment cette surdité-cécité française est-elle possible alors que nous avons sous les yeux la destruction environnementale en cours, et que l'Eglise nous montre la responsabilité humaine envers le reste de la Création comme "jaillissant du coeur même de la rencontre avec le Christ" comme dit Laudato Si' ?

Aucun contemporain ne devrait ignorer le dossier scientifique du risque d'effondrement global. Par surcroît, aucun catholique ne devrait ignorer - ou moins encore défier - ce que l'Eglise dit de l'économie et de l'écologie ! Il est intenable de se proclamer "catholiques engagés dans la cité" tout en professant, dans ces domaines, des idées contraires à celles de l'Eglise. D'autant que ce que dit l'Eglise converge avec ce que disent les scientifiques...

D'où l'urgence de lire et faire lire le livre que viennent de publier Mahaut et Johannes Hermann.

► Charpenté, documenté, bien écrit, convaincant, La vie oubliée explique dans son chapitre I en quoi la crise environnementale est le problème décisif de ce siècle. Une espèce animale ou végétale disparaît toutes les vingt minutes. Le taux d'extinction actuel est "dix à cent fois supérieur à ce qu'il était au cours des crises d'extinction précédentes" (la dernière datait de la fin des dinosaures) : cette perte de la biodiversité correspond à "une perte globale de la capacité de notre planète à accueillir la vie animale et végétale complexe". Que ce soit un effet de la forme actuelle de l'activité (économique) humaine, un indice le révèle : "la grande crise d'extinction du Permien a duré deux cent mille ans avec un épisode paroxystique de vingt mille ans. Notre époque réalise les mêmes 'scores' en cent ans." La rapidité sans précédent de l'extinction dénonce sa cause ; ce qui devrait faire taire les avocats du système économique prédateur, selon lesquels "c'est naturel puisqu'il y a déjà eu la même chose autrefois".



► Cependant les gens ne se rendent pas compte de l'impact de cette extinction sur l'avenir humain. Le consommateur urbain moyen croit que les "technologies" remplacent ou contrôlent la nature : chaque catastrophe naturelle le met "en état de choc", selon la formule de nos médias, mais il ne voit pas que les "technologies" sont cause de catastrophes naturelles. De même que le bétonnage des sols (l'équivalent d'un département français tous les sept ans) provoque les inondations, l'asphyxie des champs par l'agrochimie productiviste et la suppression des zones humides provoquent la disparition d'espèces animales dont chacune jouait un rôle nécessaire - voire indispensable - dans la vitalité des écosystèmes... dont dépend l'agriculture. Mais le Français moyen n'en a pas conscience : il continue (soulignent les Hermann) à vivre dans les schémas mentaux d'un XXe siècle qui voulait croire à la résilience illimitée de "la nature" - pour se donner le droit de la surexploiter de façon non moins illimitée.



► Mais notre pression économique sur la nature dépasse le seuil au delà duquel elle ne peut plus se régénérer. En découle l'épuisement biologique des sols... [donc, ajouterai-je, la baisse inexorable du taux de rendement de l'agriculture industrielle et la panique d'une partie des exploitants : avec pour effet un recours aggravé à l'agrochimique qui était pourtant la cause du problème. Cette fuite en avant explique l'obstruction opposée par les agro-industriels aux velléités bio d'une fraction de l'opinion et d'une petite minorité de la classe politique].

► Ce serait donc le moment pour tous de s'ouvrir aux réalités de l'écologie, qui n'est pas une "idéologie" mais une science. Le chapitre II de La vie oubliée en donne la mesure : l'écologie est "la branche des sciences de la vie consacrée aux relations nouées par les êtres vivants", communautés définies par la combinaison des ressources offertes par le milieu et des conditions de viabilité des espèces. Aussi précises qu'évocatrices, les pages où les Hermann évoquent les divers paysages d'écosystèmes avec leurs différents peuplements végétaux et animaux en apprendront beaucoup au citadin... L'écologie n'est pas de la mièvrerie : c'est, sur le terrain, la compréhension de ce que signifie la diversité du vivant et la complémentarité des espèces, infiniment plus complexe et nécessaire que nous ne l'imaginons si toutefois nous y pensons ! Dans la biosphère "tout est relation", insiste le livre ; piétiner ces relations - comme le fait notre système économique dans tous les domaines - aura de lourdes conséquences sur la vie. Qualité des sols et des eaux, pollinisation, rôle des forêts, des oiseaux, des insectes, ressource halieutique, les services rendus par les écosystèmes équivalent au montant du PIB mondial... mais "nous courons le risque de détruire des processus vitaux sans même nous en rendre compte".

► D'où l'urgence d'une vision d'ensemble : une écologie intégrale, englobant l'homme et le reste de la création dont il est responsable. Des pas ont été accomplis depuis les années 1970 pour la protection de sites (la loi littoral...), mais peu en faveur de la biodiversité, et ce peu - ajouterai-je - est mis en question par les libéraux macroniens et "républicains" dont beaucoup ne cachent plus leur désir de supprimer ces "freins à la croissance". Aussi convaincants et alarmants que soient le diagnostic scientifique des Hermann et les tocsins des associations, le gouvernement Philippe (derrière le rideau de fumée verte de M. Hulot) tend à éroder les dispositifs qui freinaient encore l'artificialisation du territoire. Alors, que faire ?



L'écologie intégrale, un devoir des catholiques