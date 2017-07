Révélateur : l'attaque contre Nathalie Heinich

Victime d'une chasse aux sorcières ? Enivré de lui-même, le LGBT devient une police des idées :

Directrice de recherches au CNRS au sein du centre de recherche sur les arts et le langage de l'EHESS, Nathalie Heinich est une sociologue de l'art. Inspirée en partie par la sociologie historique de Norbert Elias [1], elle travaille aussi sur les crises d'identité et la sociologie des valeurs : dans son dernier ouvrage, Des valeurs (Gallimard), elle étudie celles-ci en tant que représentations collectives.

Sur cette approche sociologique neutre, Nathalie Heinich a pu asseoir une critique objective des effets du lobbying des "nouvelles moeurs" : soulignant le danger de celui-ci pour la filiation, elle a cosigné en 1999 une pétition intitulée "Ne laissons pas la critique du PACS à la droite". En 2013, elle a cosigné derechef avec 54 intellectuelles une tribune contre le mariage gay, la GPA et la PMA pour homosexuelles. En 2014, dans Le Débat, elle a pris part à un dossier sur Les enfants du mariage homosexuel, dans lequel elle écrivait :

<< Revendiquer la prise en compte d’une particularité individuelle, telle que la pratique sexuelle, dans l’allocation des droits civiques et civils constitue une perversion de l’idéal républicain [...] Assimiler un désir à un droit […] relève d’un mode de fonctionnement psychique qui ne connaît d’autre modalité de transaction avec le réel que le fantasme infantile de toute-puissance opposé à une autorité forcément maléfique. >>



Cette analyse relevait du libre débat d'idées. Mais le débat d'idées n'est plus tellement libre dans le monde atlantique ! Nathalie Heinich doit recevoir cette semaine le prix Pétrarque de l'essai (décerné par France Culture et Le Monde) pour son livre Des valeurs ; et voilà qu'une pétition exige que le prix soit annulé : cela en raison, non du livre de 2017, mais de l'article de 2014 dans Le Débat... Article qualifié de "réactionnaire et homophobe" par la pétition [2], elle-même née d'une dénonciation sur le site LGBT Yagg.



Réponse de Nathalie Heinich dans Libération (10/07) : "Ces accusations d’homophobie sont non seulement diffamatoires - je ne soutiens pas la Manif pour tous ! -, mais elles sont aussi un appel à la censure par la destruction de la réputation intellectuelle. Certaines positions, comme mes interrogations sur le mariage pour tous, sont désormais difficiles à tenir. Cette pensée par slogans, cette confusion des arènes politique et scientifique sont une dérive terrible."

L'arrogance du lobby a-t-elle dépassé les bornes ? On le dirait, à lire également dans Libération les réactions du très parisien jury Pétrarque :

► Jean Birnbaum (Le Monde des livres), offusqué : "Notre jury n’a pas couronné une personne ou ses prises de position publiques, il a consacré un livre. S’il y avait des thèses politiquement contestables dans cet essai, nous ne l’aurions pas primé. Le bandeau France Culture - Le Monde est posé sur le livre de Nathalie Heinich, non sur des prises de position concernant des enjeux qui ne sont d’ailleurs pas du tout au coeur ni de ses recherches ni de ses interventions dans le débat public.."

► Brice Couturier (France Culture), plus sévère : "Le livre de Heinich démonte l’idéologisation dont est victime une partie de la sociologie universitaire. Cela a déplu à une bande d’aigris. De manière policière, ils se sont jetés sur les prises de position passées de l’auteur […] pour y trouver matière à l’accuser de tous les péchés de la religion du politiquement correct..."

Peut-être cette affaire marque-t-elle un réveil des consciences dans un micromilieu qui, jusqu'ici, semblait inconscient de l'engrenage. On sait depuis un célèbre colloque à... l'EHESS (voir notre blog [3]) que la philosophie générale du lobby LGBT est la dissolution de tous les repères et liens sociaux : issu du néolibéralisme (marketing des moeurs + liquéfaction sociétale), ce projet cadrait avec l'époque et les étapes de son "process incrémental", comme on dit à LREM. À condition d'y aller en tapinois... Mais le LGBT se comporte soudain en police des idées ! Lourde erreur : ce n'est pas brûler les étapes, ça ; c'est carrément dérailler, tomber dans le totalitarisme vieux style. Très ringard. Trop voyant.

__________

[1] Dans La civilisation des moeurs (1973) et La Dynamique de l'Occident [1975), Elias (1897-1990) "analyse la civilisation occidentale comme le produit d'un processus séculaire de maîtrise des instincts, d'apprivoisement des désirs et de domestication des pulsions humaines les plus profondes" : contrôle de soi, distanciation intellectuelle et morale par rapport aux conduites et aux émotions, affinement du langage. C'est ce que veut "déconstruire" le courant LGBT, anomique, donc radicalement régressif. Et surtout : lié au marketing pulsionnel propre à l'économie consumériste... Les camarades de M. Mélenchon le comprendront-ils un jour ?



[2] En 2014, les mêmes pétitionnaires avaient prétendu interdire au directeur du Débat - Marcel Gauchet - de présider le salon du livre d'histoire de Blois.

[3] http://plunkett.hautetfort.com/archive/2013/04/07/la-loi-...

http://plunkett.hautetfort.com/archive/2013/04/25/la-mont...