L'ère Macron : à quoi peut-on s'attendre ?

Les premiers actes en donnent un aperçu :

Avant-hier M. Hulot (mû par l'Elysée-Matignon) annule la résistance française à la décision UE sur les perturbateurs endoctriniens. Hier le même M. Hulot renonce à sa promesse de faire financer la transition écologique par une taxe sur les transactions financières : cette taxe dont tout le monde depuis vingt ans avoue la nécessité, mais que personne n'ose par peur des représailles. On voit d'où souffle le vent.

L'économiste Emmanuel Devaud définit ainsi [*] l'ère Macron : "Un changement de dynastie plutôt qu'un bouleversement". Il explique : "Avec un fumet de saint-simonisme et un parfum d'Empire libéral, [c'est] l'avènement aux commandes de l'Etat d'une nouvelle classe industrielle en lieu et place des apparatchiks et groupies des vieux partis politiques. La promotion de l'élite économique moderniste et mondialisée pour mener sans intermédiaire une politique libérale et européenne, en procédant à une révolution en profondeur de nos modèles, organisations et comportements..."



"Mutation" serait plus exact que "révolution". La structure du système Macron ne fait que radicaliser une tendance amorcée de longue date : "un mode de gestion des affaires publiques appelé à s'aligner sur les pratiques du privé et du monde des «entreprises naissantes»". C'est la "Start-Up Nation", principe macronien signalé comme fourvoiement par le spécialiste Medjaoui (article cité ici le 01/07).

Sous le lyrisme disruptif du discours au Congrès, se dessine une politique prolongeant l'ère Sarkozy-Hollande :

1. fléchissements devant Bruxelles et Berlin (cf. M. Hulot),

2. serrage-de-vis soudain "pour assainir les finances publiques",

3. incrimination du quinquennat précédent bien qu'on y ait pris part,

4. priorité à une réforme du code du travail qui : a) n'était réclamée que par le Medef ; b) n'aura que des effets "tardifs et incertains" [*] sur l'emploi ; c) et "marque moins une rupture qu'elle ne prolonge une mue incrémentale", selon l'économiste Olivier Passet. (Le globish incremental veut simplement dire : procéder par ajouts successifs ; on peut aussi parler d'effet cliquet).



5. Sans oublier d'autres mesures incrémentales : la suppression de la taxe d'habitation en 2019 pour 80 % des contribuables, ce qui réduira encore le nombre des assujettis à l'impôt direct. Ou le remplacement de l'ISF par une taxe ne ciblant que l'immobilier et dégrevant le financier : application de l'idéologie de la "bourgeoisie managériale" dont M. Macron est l'expression.

Nous sommes sortis de l'ère Hollande dans le domaine des symboles et des apparences. Mais pas dans celui de la politique concrète.

__________

[*] Le Monde 7/07.