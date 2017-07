Codex n° 4 : le quiproquo de l'Action française

Dans ce numéro d'été, le dossier d'un piège pour les catholiques :

« S'intéresser à Maurras aujourd'hui, c'est revisiter l'histoire du catholicisme depuis la Révolution. Pour être concret, c'est comprendre l'intégrisme, le concile Vatican II, l'hostilité que soulève parfois le pape François... Cette histoire est bien connue des historiens et on s'inquiète de la voir parfois rejouer avec des accents révisionnistes qui ne rendent service à personne. On s'étonne ainsi de trouver, dans le livre récent du journaliste Laurent Dandrieu, l'idée que l'Eglise s'est politiquement (sic) trompée avec le ralliement (Léon XIII) ou la condamnation de l'Action française (Pie XI) [...] Ailleurs encore, l'universitaire italien Roberto de Mattei propose une relecture qui défie à peu près tous les consensus universitaires sur le sujet... La condamnation de l'Action française était seulement une question de temps. Elle était inévitable. »

Cet éditorial de Jean-Yves Riou, directeur du "livre-magazine" trimestriel Codex (histoire, archéologie, culture et patrimoine), présente un dossier de 54 pages qui donne les clés d'une mémoire controversée - celle de l'Action française et de son rapport au catholicisme : « En promouvant une religion catholique bastion de l'ordre, définie comme "le catholicisme moins le christianisme", Maurras tendait à ses alliés catholiques un piège redoutable...»

Le dossier est proposé au grand public par les meilleurs spécialistes de la période. Au sommaire : les points de repère historiques (Pr Olivier Dard - Paris IV), le piège d'un catholicisme sans christianisme, les lignes de force du "nationalisme intégral" et de la culture maurrassienne, la condamnation romaine signée par Pie X et réalisée par Pie XI (Pr Christian Sorel - Lyon II), Maritain au secours de Pie XI (Florian Michel - Sorbonne), le vrai sens de la "levée de l'interdit" en 1939 (Jacques Prévotat (Lille III), le véritable rôle du carmel de Lisieux, le mystère de la conversion ante mortem de Maurras... Et les retombées de tout cela aujourd'hui.

Si l'on s'en tient à la vulgate maurrassienne encore en circulation dans un certain milieu "catho", le maurrassisme n'était que la défense du bien commun (mythe d'une alliance de César et de Dieu) ; et la condamnation par Pie XI en 1926, le fruit d'une pression des gouvernements français auprès du Vatican.Toujours la théorie du complot.



Mais si l'on étudie la question de fond et les documents de la période, on constate : a) que les priorités de l'Eglise catholique n'étaient pas celles de Maurras ; b) que la main-mise de Maurras sur une fraction des milieux catholiques français s'opposait aux priorités de l'Eglise. La rupture était donc inévitable. À tel point qu'elle avait été préparée et même signée d'avance par le futur saint Pie X : ce qui devrait faire réfléchir les "cathos identitaires" d'aujourd'hui.



Pourtant ils n'y réfléchissent pas. Dans leur esprit, 1926 s'ajoute à la série fantasmée des "graves erreurs" de la papauté : ralliement à la République en 1892 [*], concile Vatican II en 1962, élection du pape François en 2013. Autrement dit : la vie de l'Eglise réelle.

Si "graves erreurs" il y a, on les voit plutôt commises par les doctrinaires du courant réac [**]. Ils trompent leur public deux fois : 1. en présentant Maurras comme un simple serviteur du bien commun, ce qu'il ne le fut que très partiellement... avant d'aboutir au naufrage intellectuel et moral dénoncé par Bernanos dès avant 1940 ; 2. en présentant le nationalisme comme condition d'un retour de la "chrétienté" : sophisme total, incompatible avec la tâche réelle des croyants. Et coeur du quiproquo entre le maurrassisme et les catholiques !



Ce sophisme agit toujours. En 2017, le nationalisme a dérivé jusqu'à se réduire au racialisme ; une certaine droite catho - continuant à se tromper sur les priorités du chrétien - se met donc à confondre catholicité et ethnicité. Elle s'ouvre subrepticement aux théories qu'une génération antérieure de la même droite catho anathématisait il y a quarante ans... C'est un engrenage de compromissions : il commence à tourner dès que des catholiques fixent au catholicisme d'autres priorités que celles de l'Evangile. Pie X avait discerné cet engrenage. Pie XI a voulu l'arrêter en 1926. Lire le numéro 4 de Codex concerne notre actualité.

https://revue-codex.fr/

__________

[*] Ralliement de 1892 toujours conspué en 2017 par les plus butés : ceux qui célèbrent par exemple le livre de M. de Mattei (universitaire italien bergogliophobe et conciliophobe à la manière de la vénéneuse TFP).

[**] Je ne parle pas ici des fidèles du rite extraordinaire de la messe (profondément respectable). Je parle de chefs de file, clercs ou laïcs, superposant à cette fidélité des ratiocinations beaucoup moins légitimes : ceux qui distillent dans leurs revues la soustraction d'obédience envers un pape qui ne partage pas leurs obsessions.