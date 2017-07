J.O. Paris : encore un "Grand Projet Inutile Imposé" ?

Signé de Frédéric Viale (Attac et collectif 'Non aux JO 2024 à Paris'), cet appel à la résistance francilienne. Extraits :

Le Monde, 13 juillet (débats & analyses)



<< Les Jeux olympiques sont ruineux. Ils l'ont toujours été, ils le seront encore. Inutile de faire croire par une communication agressive que, miraculeusement, les Français sauront faire des jeux raisonnables. Cela ne sera pas le cas... Avant même le lancement effectif de l'opération, on arrive déjà à un dépassement de 5 milliards d'euros minimum... Cinq milliards qui seront épongés par des impôts supplémentaires qui grèveront les finances de la ville et de la région pour une génération entière - comme cela a été le cas à Montréal, qui a mis trente ans pour se sortir de ses dettes. >>

<< Les Jeux olympiques seront un désastre écologique... Ce n'est pas en promettant de faire fabriquer des assiettes en carton recyclable que seront réglés les problèmes des déchets ni de la consommation de carburant supplémentaire, ni les pollutions liées à la construction d'infrastructures... La Caisse des Dépôts et le WWF comme garants de l'écologie, il fallait un culot d'acier pour oser. >>

<< Comme à chaque fois, le CIO exige du pays hôte une loi d'exception qui mettra entre parenthèses, le temps des Jeux, les règles de droit social, environnemental, de l'urbanisme et de la propriété intellectuelle. Une police privée des Jeux sera-t-elle chargée de faire la loi comme à Londres, en interdisant aux spectateurs de venir avec leur boisson ou une marque de vêtements qui ne sont pas celles des sponsors ? [...] Déjà une exemption fiscale est en place qui fait de la France un paradis fiscal pour le CIO. >>



<< Toronto, Hambourg, Rome, Budapest : les unes derrière les autres, les villes se retirent. Le CIO sent que plus personne ne veut de ces Jeux ruineux, anti-écologiques, anti-démocratiques : alors il a décidé d'une double attribution pour les deux seuls derniers candidats, Paris et Los Angeles. Car il ne reste que deux villes assez irresponsables pour encore candidater... >>

