Ravages des écrans sur l'esprit des enfants

Le ministre de l'Education nationale a-t-il vraiment l'intention de lutter pour un retour au bon sens, comportant notamment des mesures contre l'asservissement des enfants aux écrans ? Ses propres services le suivront-ils sur ce terrain ? C'est à voir :

► Pas d'écran avant l’âge de 3 ans (et pas plus d’une heure avant 5 ans). Pas de console de jeu portable avant 6 ans. Pas d'Internet avant 9 ans… Pas d'Internet seul, et surtout pas de réseaux “sociaux”, avant 12 ans ! C’est la célèbre règle du "3-6-9-12" prescrite aux éducateurs par le pédopsychiatre Serge Tisseron, pour faire face aux effets des écrans sur les enfants. Téléphone, ordinateurs, télévision, ces ravages éducatifs sont maintenant constatés par les pouvoirs publics. Le ministre de l’Education nationale, Gabriel Attal, sonne l’alarme : “Concernant l'usage des écrans à la maison, nous sommes proches d'une catastrophe sanitaire et éducative chez les enfants et les ados". Selon l’Académie de médecine aucun enfant ne devrait regarder un écran avant l’âge de trois ans, mais actuellement – selon la première grande étude nationale sur ce sujet – le temps d'écran quotidien est en moyenne de 56 minutes à 2 ans, 1h20 à 3 ans et demi, et 1h34 à 5 ans et demi. C’est catastrophique pour le cerveau enfantin. Et ça handicape la vie scolaire dès le début…

Les enseignants confirment que c’est une situation anormale, gravement nocive pour le développement intellectuel et moral des écoliers. Leurs profs le constatent : entre "l’usage des écrans et les difficultés d'attention ou la fatigue des élèves", le lien est évident. Le ministre Attal donne des chiffres : "un enfant de moins de 6 ans passe en moyenne 830 heures par an devant un écran, nombre d'heures équivalent à celui qu'il passe en classe”.

Ce problème redoutable, le ministre ne le sépare pas du “plan pour l’école” qu’il doit lancer ces jours-ci. S’il est vraiment appliqué, ce plan est censé réagir contre les tabous et chimères installés dans l’Education nationale depuis les années 1980. Le plan inclut en effet un retour indispensable du redoublement, une réforme réaliste des manuels scolaires, une autre façon de recruter les enseignants… Il inclut aussi (c’est nouveau) un appui efficace offert aux parents. Ceux-ci sont souvent débordés par la vie familiale et laissent les petits faire ce qu’ils veulent pour avoir la paix. Désormais, ces parents seront invités à des soirées d’échanges et de conseils pour savoir quoi faire à propos des écrans. Une aide aussi est offerte dans le domaine décisif du premier éveil à la lecture, qui exige de donner aux petits des livres faits pour cela : ces livres seront prêtés par l’école aux familles qui n’en possèderaient pas.

Voilà de bonnes nouvelles : accueillons-les, elles ne sont pas fréquentes. Et souhaitons qu’elles se concrétisent.

[ Ma chronique à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) ]