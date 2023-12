La prétendue "grève" des taxis-robots de San Francisco

Quand il s'agit de "technologies", décidément notre époque semble prête à gober n'importe quoi :

► La technique, que nous appelons “technologie” pour faire américain, est censée nous fasciner au point de nous faire croire n’importe quoi du moment que c’est à la gloire des “intelligences artificielles” – qui ne sont pourtant, rappelons-le, que des machines : et les machines peuvent se détraquer.

Exemple : le 4 décembre, un grand quotidien européen affirme qu’à San Francisco, des taxis robots – donc sans conducteur – auraient spontanément manifesté du mécontentement en se rassemblant à un carrefour pour bloquer la circulation. Et que les techniciens de la société de taxis n’auraient pas pu forcer ces “robots grévistes” à se remettre à rouler…

L’histoire est effectivement impressionnante : on dirait la mutinerie de l’ordinateur dans le vieux film de Kubrick, 2001, l’Odyssée de l’Espace. Le problème est que l’histoire de San Francisco est fausse.

Ce qui est vrai, c’est que les taxis-robots de San Francisco fonctionnaient mal, qu’ils tombaient en panne (jamais tous ensemble bien sûr), et que les techniciens de la compagnie étaient obligés de les faire enlever par des camions-grues ! A la fin, la société de taxis a même dû les retirer de la circulation. C’était en octobre dernier. Et ça ne montre qu’une seule chose : l’intelligence artificielle n’est qu’une machine, et elle dysfonctionne. Les algorithmes peuvent perdre la boussole…

En tout cas ça ne montre pas que nous serions distancés par des robots forcément plus performants que les humains, donc capables de prendre leur indépendance, comme dans un film de science-fiction.

C’est pourtant sur la fiction qu’ont bondi certains de nos médias : ils ont pris plus ou moins au sérieux la galéjade d’une révolte des taxis-robots de San Francisco. Certains chroniqueurs sont allés interviewer des prophètes du numérique. Les prophètes ont déclaré gravement (je les cite) que “ces véhicules ne fonctionnent pas encore avec une intelligence artificielle tout à fait développée, égale à celle d’un humain” ; le sous-entendu étant qu’ils y arriveront forcément, etc.

Dans le film de Kubrick, l’ordinateur chasse les astronautes dans l’espace, hors du vaisseau. Dans la galéjade de San Francisco, on nous affirme que les robots apprennent à se mettre en grève. Fiction dans les deux cas ! Alors pourquoi certains veulent-ils y croire ?

Notre classe politique nous répète que nous sommes les héritiers de “la France des Lumières”, et que si nous n’avions pas le flambeau de la Raison, nous risquerions de gober n’importe quoi… Mais quand il est question de technologie, est-ce que nous ne gobons pas – justement – n'importe quoi ?



[ Ma chronique de ce matin à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) ]