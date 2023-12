75 % des sondés dénoncent la "faillite" des institutions

Leçon du sondage Elabe : désormais les Français voient que la classe politique a abandonné... le politique. C'est un point de bascule et la suite sera sans doute intéressante :

Sondage Elabe : 91 % des Français interrogés se disent inquiets d’affrontements entre groupes sociaux. Une majorité massive juge que le drame sanglant de Crépol est tout autre chose qu’une simple rixe (78 %) ; 78 % aussi disent que la sécurité des personnes et des biens s’est dégradée depuis plusieurs années.

Au-delà du problème des bandes de banlieues – et de la contre-violence naissante de bandes hostiles aux "immigrés” –, ces indices pointent vers ce que 75 % des sondés appellent “une faillite générale” du régalien : par exemple, 87 % jugent que la magistrature est “laxiste”. Constatant l’impuissance des institutions devant le délitement de la société, l’opinion en conclut qu’elles ne protègent plus le bien commun. Résultat : 66 % des interrogés estiment qu’aujourd’hui “ce qui divise les Français devient plus fort que ce qui les rassemble”.

Qu’est-ce qui “rassemblait” les Français depuis des siècles ? L’Etat. Ce ne fut pas une histoire facile. Ni souvent équitable... Mais puisque la République (après la Couronne) s’est chargée de l’intérêt général, le moins qu’on puisse attendre de ses mandataires actuels est qu’ils essaient de remplir cette tâche.

Est-ce le cas ? Non, depuis des décennies. Et encore plus depuis que les présidences de la seconde Cinquième ont déserté le politique pour se mettre au service de “l’extension du domaine du capital” (Michéa) et de son sous-produit, le consumérisme généralisé en marketing des comportements et religion des “nouveaux droits”. Ce système fabrique une anarchie des Moi-sans-limites éventuellement violents (demandez aux maires !), et cet égotisme se substitue à la vie en société. Le consumérisme et les communautarismes éliminent les normes et les idéaux communs ; M. Macron appelle ça : “émanciper”. Et quand la notion d’appartenance civique – droits et devoirs – est abandonnée au profit de “valeurs” venues du marketing et tendanciellement conflictuelles, rien d’étonnant à ce que “ce qui divise les Français” devienne plus fort que “ce qui les rassemble” ! C’est le résultat d’une trahison de dirigeants qui n’ont plus idée de la res publica. Aujourd’hui les sondages s’en rendent compte. Attendons la suite.