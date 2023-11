Les laïcs rendent l'Eglise "présente" et tous-terrains

La doctrine sociale catholique est un chantier permanent, pas un catalogue de voeux pieux ou de prétextes "non négociables" :

Parlons de choses pratiques. La doctrine sociale de l’Eglise, par exemple. Elle a deux dimensions complémentaires. D'une part, c’est une proposition concrète dans tous les domaines, faite par les chrétiens à toutes les personnes de bonne volonté, dans l’intérêt du bien commun. D'autre part, c’est une façon concrète de vivre l’Evangile dans la vie pratique quotidienne. Donc, de témoigner. Et c’est ça, l’évangélisation... Ce n’est pas moi qui le dis, c’est la première session du synode général dans son rapport de synthèse : « Si la mission est une grâce qui engage toute l’Eglise, les fidèles laïcs contribuent de manière vitale à la réaliser dans tous les milieux et dans les situations les plus ordinaires de chaque jour. Ce sont eux qui rendent l’Eglise présente et annoncent l’Evangile : dans la culture de l’environnement numérique, qui a un impact si fort dans le monde entier ; dans les cultures de la jeunesse ; dans le monde du travail, de l’économie, de la politique, des arts et de la culture, de la recherche scientifique, de l’éducation et de la formation ; dans la prise en charge de la maison commune, et, en particulier, dans la participation à la vie publique ».

Voilà ce que disent les participants au synode général. Le pape reprend leur propos dans son message au Festival de la Doctrine sociale, justement, qui s’est tenu à Vérone du 24 au 26 novembre : trois jours de travail réunissant des professionnels, des syndicalistes, des entrepreneurs, des enseignants et des laïcs engagés, sur tous les terrains de coopération sociale et de témoignage évangélique… Des travaux de ce genre ont lieu dans le monde entier. Là où il y a des chrétiens catholiques prenant leur foi au sérieux, ils savent que la foi n’est pas un refuge à l’abri du monde, mais une responsabilité, une prise de risque. Pour ne prendre que le cas de ma paroisse : chaque mois elle organise une réunion sur des questions concrètes avec des partenaires économiques et sociaux, syndicalistes, entrepreneurs, exploitants. Au programme de ces séances : ce qu'on peut faire à propos du problèmes de logement, par exemple ; ou du modèle agricole ; sous l’éclairage des encycliques sociales – spécialement Laudato Si’, dernier chantier en date d'une pensée sociale catholique perpétuellement en chantier parce que c’est sa nature… Voilà le témoignage que nous avons à rendre. Tout est lié, comme dit le pape : la liturgie est liée à la prière personnelle, et toutes les deux sont liées à la consigne sociale de l’évangile selon saint Matthieu, chapitre 25. Oui, tout est lié.



[ Ma chronique de ce lundi à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) ]