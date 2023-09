4 octobre 2023 : la suite de 'Laudato Si'

Il est plus que temps d'appliquer les préconisations de l'encyclique d'écologie intégrale ! c'est ce que le pape François va dire très bientôt dans une exhortation apostolique :

La rentrée s’ouvre sur une bonne nouvelle : le pape annonce la publication, dans trois semaines, d’une suite à l’encyclique de 2015 Laudato Si. Cette encyclique magistrale montrait pourquoi notre responsabilité catholique envers toute la création (humains, animaux et planète), fait partie de la mission eschatologique des croyants, comme le dit clairement saint Paul au chapitre 8 de l’épître aux Romains. La suite de l’encyclique, le 4 octobre prochain (fête de saint François d’Assise), sera une exhortation au monde – et d’abord aux catholiques – pour mettre en application l’appel à la responsabilité lancé par Laudato Si.

En effet : comme le disent nos confrères des agences romaines, “rarement une encyclique aura eu un tel écho, jusque dans des milieux éloignés du catholicisme mais préoccupés par l’urgence du réchauffement climatique. Au moment de sa publication, des dizaines de chefs d’État ont salué les prises de position du chef de l’Église catholique”. Mais qu’ont fait les chefs d’Etat ? Pas grand-chose, au désespoir notamment des scientifiques qui ne cessent de demander qu’on agisse pour que la Terre ne devienne pas invivable. Qu’ont fait les milieux préoccupés par l’urgence du réchauffement ? N’ayant pas de pouvoir de décision, ils n’ont pu faire grand-chose d’autre que de manifester. Et enfin qu’ont fait les catholiques, premiers destinataires en principe du message de Laudato Si ? Beaucoup d'entre eux à travers le monde ont tâché de mettre en œuvre les préconisations du pape, notamment dans les paroisses, les écoles etc. Mais l’accueil de l’encyclique a été inégal selon les nations… En France par exemple, et dans les autres pays de l'Europe déspiritualisée, l’ardeur pour l’écologie intégrale de Laudato Si est restée minoritaire. L’encyclique a été très bien relayée en beaucoup de lieux de vie catholiques – mais pas partout. Loin de là.



Pourtant le pape parle net. Il va le redire dans l’exhortation du 4 octobre : la crise environnementale est inséparable d’une crise de notre société. Laudato Si se présente d’ailleurs comme une encyclique sociale… Car tout est lié, répète François : l’urgence de lutter pour la Terre, "maison commune" de toutes les créatures, est directement liée aux changements à apporter à notre système économique. Pour permettre ce changement de société – et d’abord pour le vouloir – il faut un changement d’état d’esprit. C’est ce que rappelle la doctrine sociale de l’Eglise : et c’est un chantier auquel les catholiques sont appelés à participer tous ensemble. Pensons-y en cette rentrée. Ne manquons pas le document du 4 octobre !

C'était ma chronique de ce lundi à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes).